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Bakan Akdağ ve Başkan Sekmen Karaçoban'da yeni sistemi anlattı



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ERZURUM (İHA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde düzenlenen referandum mitingine katıldı. Bakan Akdağ, mitingde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: "80 milyon hepimiz kardeşiz. Biz ayrım yapmayız. Sizin içinizde de Kürt ve Türk kardeşlerimiz var. Birbiriyle kız alıp veren yok mu? Biz galubeladan beri kardeşiz. Biz Anadolu toprağını yurt edinmişiz. Bu yurdu elimizden alamazlar. Bu yurtta bize liderlik yapan Recep Tayyip Erdoğan'ı da onlara yedirmeyiz. Kardeşlerim işte bu yüzden referandumda hep birlikte sandığa koşup 'Evet' diyeceğiz. Bu referanduma karşı çıkan kimler bir bakın. Bu referanduma karşı çıkanlar en başta Kılıçdaroğlu. Bu Kılıçdaroğlu'nun partisinin tek parti olduğu milli şef dönemlerinde ve ondan sonrasında bunlar bütün millete büyük zulümler yapmadı mı? Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun sabahtan akşama kadar yalan söylemediği bir gün yok. Kılıçdaroğlu'nun bu meseleye 'hayır' demesi anlaşılabilir. Kılıçdaroğlu ile kol kola giren kim? 'Ben Kürtlerin hakkını savunuyorum' diyen HDP değil mi? Şimdi onlar kol kola değil mi? Yanlarında da FETÖ yok mu? Hadi bakayım Kılıçdaroğlu'nu koy oraya, HDP'yi koy yanına, FETÖ'yü de onun yanına koy arkada tarafı da Almanya, Hollanda ve İsviçre. Bu referandum da benim Karaçoban'ım da tabii ki 'Evet' diyecek."

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ TÜRKİYE'Yİ LİDER BİR ÜLKE YAPACAK"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cenab-ı Hakk'ın izniyle inşallah Türkiye'nin önünü açacak ve ülkemizi güçlü bir devlet haline getirecektir" dedi. "Yeni sistemle birlikte hızlı karar alan, hızlı icraat ve reform yapan, etkin bir yönetim modeli oluşacak" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, tüm kurumların, belediyelerimizin daha hızlı çalışmasını sağlayan bir işleyiş hâkim olacak. Kurumsal yenilenme sayesinde güvenlik politikalarımız daha da etkin bir şekilde işletilecek. Öncü ülke olma hedefimiz, yeni yönetim sistemimizle birlikte daha kısa sürede gerçekleşecek. İşte bu nedenledir ki Erzurum'un güzel ilçesi Karaçoban'da da sandığa giderek, istikbalimiz için çocuklarımız ve geleceğimiz için 'Evet' diyeceğiz." Başkan Sekmen, miting sonrası Karaçobanlı muhtarlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı.

(ERZ-AT-Y)



07.04.2017 17:35:19 TSI

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