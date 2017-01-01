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Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetimi Melikgazi'de



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KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy ve yönetim kurulu üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret ederek 16 Nisan Referandum süreci hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy, "16 Nisan referandum süreci ile alakalı çeşitli ziyaretlerde buluyoruz. Bugün de Melikgazi Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Ülkemizin geleceği ile ilgili güçlü bir evet çıkması için neler yapabiliriz konusunda istişare edeceğiz. Referandum süreci vatanımıza, milletime şehrimize hayırlara vesile olsun" dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç da yaptığı açıklamada, "Değerli başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. İstişareye önem vermeleri bizim için çok önemli. Sorumluluk anlayışı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin 16 Nisan'da ki yaklaşımları ülkemiz ve şehrimiz açısından çocuklarımız, geleceğimiz adına önem arz etmektedir. Zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin sorumluluk duygusu ile konu vatan olunca yiğitçe devletine, milletine sahip çıkması bizleri memnun etmektedir.Bu açıdan Sayın Bahçeli ve Kayseri İl yönetimine teşekkür ediyorum.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bir olalım,İri olalım, Diri olalım, temennisi 16 Nisan'da gerçekleşecek ve güçlü bir Türkiye İçin Kayseri Evet'de birleşecektir" ifadelerinde bulundu.

(SK)



07.04.2017 17:35:49 TSI

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