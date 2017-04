YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Her yaştan hayvana küpe affı çıktı

AĞRI (İHA) - İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin, küpe affının Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, "Buna göre, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarına küpe takmayan yetiştiricilerin ellerindeki küpesiz hayvanlar için 31 Aralık 2017 tarihine kadar her yaşta hayvan kümelenecektir" dedi.

Kenan Engin Resmi gazetede yapılan değişikler nedeniyle küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için küpe affı getirileceğinin müjdesini verdi. Engin, "Resmi Gazete'nin 4 Nisan 2017 tarihli sayısında yayınlanan iki ayrı yönetmelik değişikliği ile hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlar için küpe affı getiriliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelik değişikliklerine göre, hayvan sahipleri 31 Aralık 2017 tarihine kadar küpesiz hayvanlarına küpe takarak kayıt sistemine dahil edebilecekler. Bu tarihe kadar küpe taktırmadıkları için herhangi bir cezai işlem yapılmayacak" şeklinde konuştu

Çiftçilerin belirtilen tarihler arasında mağdur olmamaları için duyarlı davranmalarını belirten Engin "sığır cinsi hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Koyun Keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik'ler doğrultusunda sığır cinsi hayvanların 30 Haziran 2017 tarihine ve koyun keçi türü hayvanların ise 31 Aralık 2017 tarihine kadar her yaştaki hayvanın küpeleme ve kayıt altına alma işlemlerinin devam edecektir. Bu süre zarfında üreticilerin mağdur olmaması için İl ve İlçe müdürlüklerine müracaat etmeleri ve konunun hassasiyetine binaen daha duyarlı olmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

