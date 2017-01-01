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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Tarımda etkin hizmet için 9 araç tahsis edildi

07 Nisan 2017 Cuma, 17:34
Tarımda etkin hizmet için 9 araç tahsis edildi
Tarımda etkin hizmet için 9 araç tahsis edildi

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 9 adet araç tahsis edilirken,27 çiftçiye de hibe sözleşmeleri verildi.
Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından, tarımsal hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 500 bin TL'lik bütçe ayrılarak 9 adet araç alımı yapıldı. Araçlar, yapılan törenle İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi. Törenin ardından sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 27 çiftçiye hibe sözleşmeleri verildi. Yapılan programlara Vali Murat Zorluoğlu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ve davetliler katıldı.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne 9 adet araç temin ettiklerini belirten Vali Murat Zorluoğlu, "Araçlarımızı merkezde ve ilçelerimizde tarıma yönelik hizmetleri daha iyi bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturulması için kullanacağız" dedi.
Daha sonra 27 çiftçiye hibe sözleşmelerinin verilmesiyle ilgili de konuşan Vali Zorluoğlu, " İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz 27 çiftçimize bireysel sulama sistemleri çerçevesinde önemli bir hibe ve destek sağladı. Bu 27 proje sahibine toplam 269 bin liralık hibe desteği sağlanmış oldu. Bu tür projeler suyun çok daha ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasında önemli bir destek sağlayacak. İlimizin 3 tarafı sularla çevrilmiş olsa da kot farklarından dolayı zaman zaman tarımsal sulamada sorunlar yaşayabiliyoruz. Suyun mutlaka ekonomik olarak kullanılması gerekiyor. Bu tür projeler aynı zamanda tarımsal üretimindeki verimi de ciddi bir şekilde arttıracaktır" diye kaydetti.
(YÖ-HİV-Y)

07.04.2017 17:39:21 TSI
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