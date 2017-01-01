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Korkuteli'de minik 112'ler 'Yaşama yol ver' dedi



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması için başlatılan 'Yaşama yol ver' medya kampanyası okullarda verilmeye başladı.

112 acil çağrı merkezinin gereksiz meşgul edilmesinin önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak için 'Yaşama yol ver' kampanyasında, 112 uygulaması Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları bağlı personel tarafından, Korkuteli'ne bağlı Kızılcadağ İlk ve Ortaokulunda öğrencilere eğitim verildi.

Kızılcadağ İlk ve Ortaokulunda, Sağlık ilçe Müdürlüğü Acil 112 görevlileri tarafından Anasınıfı ile İlkokul öğrencilerine 112 Acil ve Ambulans sistemleri konusunda duyarlılıklarını, bilgi seviyelerini arttırmak, kaza, hastalık, yaralanma durumlarında 112'ye nasıl ulaşacakları kavramının öğretilmesi ve 112 Acil Yardım Bilincinin oluşturulması amacı ile eğitim sunumu ve 112 tanıtımı gerçekleştirildi. Minik 112 öğrencilerine "Acil durumlarda nasıl hareket edilmelidir? 112 ne zaman aranmalıdır? Hangi bilgiler verilmelidir? 112 acil hattı neden gereksiz yere meşgul edilmemelidir? 112 acil hattı arandığında nasıl konuşulmalıdır? Temel İlkyardım Uygulamaları" anlatıldı.

Daha sonra okul bahçesinde bekletilen ambulans ekipmanları tanıtılarak, bilgiler verildi.

(AD-SM-Y)



07.04.2017 17:42:26 TSI

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