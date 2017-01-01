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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da turnuva sona erdi

07 Nisan 2017 Cuma, 17:35
Diyarbakır'da turnuva sona erdi

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yapılan 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Spor müsabakaları sona erdi.
Masa tenisi, futbol ve voleybol branşlarında gerçekleşen müsabakalara toplamda 434 sporcu katıldı. Çüngüş Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Engin Yalçın, büyük coşkuyla gerçekleşen turnuvaya katılımın büyük olduğunu söyledi. Yalçın, 3 branşta gerçekleşen 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Spor müsabakalarına masa tenisinde 20, futbolda 15 takım ile 270 sporcu, voleybolda ise 12 takımla 144 kişinin yer aldığını belirtti. Yalçın, "15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Spor müsabakalarımız adına uygun gerçekleşti. 3 branşta yapılan müsabakalar centilmence yapıldı. Güzel ve çekişmeli müsabakalar yaşadık. Bu müsabakalarda başarılı olan ekipleri ve sporcularımız için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında ödül vereceğiz" dedi.
Yalçın, 15 Temmuz Şehitleri'ni Anma Spor müsabakalarını düzenlemelerine büyük destek veren Kaymakam Alper Çiftçi ve Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca'ya çok teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
(MC-AKK-S)

07.04.2017 17:42:41 TSI
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