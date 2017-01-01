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Diyarbekirspor'a tahkimden iyi haber



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yer alan ve Play Off'a çıkama hedefi belirleyen Diyarbekirspor'a Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulundan iyi bir haber geldi.

Geçen sezon Diyarbekirspor'da forma giyen futbolcu Mert Somay'ın açtığı davada yeşil kırmızılı kulüp haklı buldu. Mert Somay, Diyarbekirspor'u önce Türkiye Futbol Federasyonu Uzlaşma Çözüm Kurulu'na (UÇK) şikayet etti. UÇK, dava sonunda futbolcunun haksız, kulübün ise haklı olduğunu karara bağladı. Bunun üzerine Mert Somay ise mağdur olduğunu ileri sürerek bu defa Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim Kurulu da UÇK kararını onayladı ve böylece davayı Diyarbekirspor kazanması kesinleşti.

(MC-AKK-S)



07.04.2017 17:44:14 TSI

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