Manavgat Emniyeti'nden Şehitler için Mevlid-i Şerif
- Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Manavgat Emniyet müdürlüğü şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu.
(Fotoğraflı)
Arif Kaplan
ANTALYA (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Manavgat Emniyet Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi.
Külliye Camii'nde düzenlenen etkinlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü, şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu. Sivil toplum örgütü başkanları, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldığı etkinlikte ayrıca, külliye bahçesinde kurulan stantta Bisküvi-lokum ve gül suyu ikramında bulunulurken, Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül ve emniyet yetkilileri etkinliğe katılanları kapıda karşıladı.
(ak-SM-Y)
07.04.2017 17:44:14 TSI
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