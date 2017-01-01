08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gürsu Belediyesi'nden park hamlesi

07 Nisan 2017 Cuma, 17:38
Gürsu Belediyesi'nden park hamlesi
Gürsu Belediyesi'nden park hamlesi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu Belediyesi, mahallelere yeni parklar yapmaya devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, mahallelerde, park yapımına uygun alanlar tespit edilerek, ilçeye yeni parklar kazandırılıyor. İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ne yapılan parkla Gürsu yeni bir park daha kavuşmuş oldu.
Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemize kazandırdığımız yeni parklarla, çocukların ve yetişkinlerin spor yapma imkanlarını arttırmış oluyoruz. Park çalışmaları kapsamında öncelikle çocukların sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilecekleri oyun alanları, yetişkinlerin kullanabileceği spor alanları, basketbol sahaları, bank ve kamelyalar yapılıyor" dedi.
(MŞ)

07.04.2017 17:46:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Somuncu Baba'nın mirasında restorasyon
YEREL

SOMUNCU BABA'NIN MİRASINDA RESTORASYON
Ulucami'de binlerce kişi İdlib için gıyabi cenaze namazı kıldı
YEREL

ULUCAMİ'DE BİNLERCE KİŞİ İDLİB İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILDI
Maltepe modern mahalle konağına kavuştu
YEREL

MALTEPE MODERN MAHALLE KONAĞINA KAVUŞTU
Muhabbet Platformu'ndan &quot;evet&quot; açıklaması
YEREL

MUHABBET PLATFORMU'NDAN "EVET" AÇIKLAMASI
Bursa'da tarihi eser operasyonu
YEREL

BURSA'DA TARİHİ ESER OPERASYONU
Serbest Bölge Camii ibadete açıldı
YEREL

SERBEST BÖLGE CAMİİ İBADETE AÇILDI
Tarihi Kent Koşusu'na Avrupa apoleti
YEREL

TARİHİ KENT KOŞUSU'NA AVRUPA APOLETİ
Polis teşkilatı 172 yaşında
YEREL

POLİS TEŞKİLATI 172 YAŞINDA
İnegöl'de su kesintisi
YEREL

İNEGÖL'DE SU KESİNTİSİ
Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Bursa Ticaret Borsası
YEREL

BURSA TİCARET BORSASI
Polis haftası dualarla kutlandı
YEREL

POLİS HAFTASI DUALARLA KUTLANDI
Altepe: &quot;Türkiye büyüyor, Bursa gelişiyor&quot;
YEREL

ALTEPE: "TÜRKİYE BÜYÜYOR, BURSA GELİŞİYOR"
Bozbey: &quot;EFQM modelini halkın benimsemesi lazım&quot;
YEREL

BOZBEY: "EFQM MODELİNİ HALKIN BENİMSEMESİ LAZIM"
Mudanya'dan Türkiye Şampiyonu çıktı
YEREL

MUDANYA'DAN TÜRKİYE ŞAMPİYONU ÇIKTI
Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri sempozyumla başladı
YEREL

OSMAN GAZİ'Yİ ANMA VE BURSA'NIN FETHİ ŞENLİKLERİ SEMPOZYUMLA BAŞLADI
Aşıklar Mustafakemalpaşa'da atıştı
YEREL

AŞIKLAR MUSTAFAKEMALPAŞA'DA ATIŞTI
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Yoğun bahar yorgunluğu psikiyatrik rahatsızlık habercisi olabilir
YEREL

YOĞUN BAHAR YORGUNLUĞU PSİKİYATRİK RAHATSIZLIK HABERCİSİ OLABİLİR
EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA! FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (08 Nisan 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 8 NİSAN GÜNLÜĞÜ

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 CHP'li Özkan'ın sözlerine idari inceleme