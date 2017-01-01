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Gürsu Belediyesi'nden park hamlesi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Gürsu Belediyesi, mahallelere yeni parklar yapmaya devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla, mahallelerde, park yapımına uygun alanlar tespit edilerek, ilçeye yeni parklar kazandırılıyor. İstiklal Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ne yapılan parkla Gürsu yeni bir park daha kavuşmuş oldu.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemize kazandırdığımız yeni parklarla, çocukların ve yetişkinlerin spor yapma imkanlarını arttırmış oluyoruz. Park çalışmaları kapsamında öncelikle çocukların sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilecekleri oyun alanları, yetişkinlerin kullanabileceği spor alanları, basketbol sahaları, bank ve kamelyalar yapılıyor" dedi.

(MŞ)



07.04.2017 17:46:20 TSI

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