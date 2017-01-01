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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyabekirspor'un kadın futbolcuları farklı kazandı

07 Nisan 2017 Cuma, 17:38
Diyabekirspor'un kadın futbolcuları farklı kazandı
Diyabekirspor'un kadın futbolcuları farklı kazandı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - 3. Lig 8. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'un kadın futbol takımı, erteleme maçında Ağrı Bayazıtspor'u 6-1 yendi.
Seyrantepe tesislerinde oynanan maçta Diyarbekirspor'un galibiyet gollerini Bahar (2), Dilan (1), Tülay (1), Gamze (1) ve Yağmur kaydetti. Sur Kaymakamlığı'na bağlı Kadın Halk Merkezi Müdüresi İlknur Demirel, halk merkezi personeli ve kursiyerler Diyarbekrsporlu kadın futbolcuları bu maçta yalnız bırakmadı. Maça gelerek Diyarbekirspor'a destek verdi. Maç sonunda kadın sporuna verilen destek ve kendilerine gösterilen ilgiden Kadın Halk Merkezi Müdüresi İlknur Demirel tarafından yeşil kırmızılı kulübe plaket verildi.
(MC-AKK-S)

07.04.2017 17:46:27 TSI
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