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Başkan Koçhan, CHP'li milletvekiliyle gerginlik yaşayan polisleri ziyaret etti



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Maçka'da seçim otobüsünü yol ortasına çekerek halka seslenmek isteyince güvenlik güçleri ile aralarında yaşanan gerginlik üzerine açıklama yaptı. Koçhan, "CHP Milletvekili Özkan'a bu ağır hakaretlerin cevabını 16 Nisan'da Maçkalılar sandıkta çok güzel şekilde verecektir" dedi.

Yaptığı açıklamada, ilçede izinsiz miting yapıldığını belirten Koçhan, "Polis teşkilatımızın 172. yıldönümü öncesinde Maçka'da ana yol üzerinde trafiğe kapatarak izinsiz şekilde ilçemizde gerçekleştirilen mitingde polisimize yapılan hakaret ve küfürleri asla kabul etmiyoruz. Türkiye'mizin gururu olan polisimize 'it, defol buradan' bir milletvekiline asla yakışmaz. Terörle mücadele eden vefakar polisimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. CHP Milletvekili Özkan'a bu ağır hakaretlerin cevabını 16 Nisan'da Maçkalılar sandıkta çok güzel şekilde verecektir. Sayın Milletvekili Özkan şunu unutmasın ki Türk polisimiz asla yalnız değildir. Özellikle Milletvekili Özkan bilmeli ki bizim Allah ve milletten başka kimseden korkumuz yoktur" dedi.

Yaşanan olayların ardından Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, görev yapan polislere baklava dağıttı. Koçhan, "Bizler ve vatandaşlar her zaman sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

(OK-SO-Y)



07.04.2017 17:49:44 TSI

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