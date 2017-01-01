YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İki mahallenin daha su sıkıntısı çözülüyor

İki mahallenin daha su sıkıntısı çözülüyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Taşkuyucak Mahallesinde bulunan sondajı, Çamköy ve Yunuslar mahallelerine bağlayacak çalışma için proje hazırlıklarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su sıkıntısı yaşanan mahalleler için yeni projeler üretiyor. Bu kapsamda, Projeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesine bağlı Çamköy ve Yunuslar mahallelerinin su sıkıntısını çözmek adına çalışmalarına başladı. İlçede Taşkuyucak Mahallesinde bulunan ve verimi yüksek olan sondaj, iki mahalleye daha bağlanacak. Çalışma için mahallelerde incelemelerde bulunan ekipler, ön etüd çalışması gerçekleştirdi. İsale hattının döşenmesi gereken güzergahı belirlemek ve hatlar için en uygun noktanın belirlenmesi için çalışan ekipler ilk etap olan etüd çalışmalarına başladı. Çamköy Mahalle Muhtarı Ahmet Zeybek, mahallelerine Taşkuyucak Mahallesinden bağlantısı yapılacak olan sondaj için çok mutlu olduklarını söyledi. Mahalle Muhtarı Zeybek, "İçme suyu çok önemli bir konu. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Çok güzel bir çalışma olacak" dedi.

Yunuslar Mahalle Muhtarı Hakan Salman ise "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün her zaman arkasındayız. Allah razı olsun. Allah görevlerinde başarıları daim kılsın. Biz her zaman arkalarındayız" diye konuştu.

(ÖND-Y)



07.04.2017 17:51:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER