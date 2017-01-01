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Gaziantep'te otizm eğitimi

07 Nisan 2017 Cuma, 17:50
Gaziantep'te otizm eğitimi
Gaziantep'te otizm eğitimi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle otizm spektrum bozukluğu yaşayan bireyler ve ailelerine, "Otizm Ve Otizmin Erken Belirtileri" ve "Otizmde Eğitime Yeni Bir Bakış" konulu eğitimler verildi.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Çetin Emeç Toplantı Salonundaki eğitimde, otizm dostu şehir olmak amacıyla çıkılan bu yolda otizm konusunda toplumsal bir duyarlılık sağlamanın hızlı ve etkin çözümler üretebilmek için çok önemli olduğunu söyledi. Yetkinşekerci, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in destekleri ile bu konuda hep beraber el ele vererek önümüzdeki engelleri aşacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.
Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi de Fatma Şahin'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı döneminde başlattığı ve oluşumuna öncülük ettiği, "Ulusal Otizm Eylem Planı" kapsamındaki "Otizm Dostu Şehir Gaziantep" projesinin kentte hızla uygulamaya alındığını belirtti.
Türkiye'de ilk defa uygulamaya konan projede, pilot il olarak seçilen Gaziantep'in bu konuda öncülük edeceğini ve diğer illere de örnek olacağını ifade eden Çelebi, "Engelli sorunu bütün toplumların sorunu ve sorumluluğudur. Ancak engelli gruplar arasında otizm çocuklarımızın engel durumu diğer engellilerden farklıdır" diye konuştu.
Eğitime, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay da katıldı.
(AK-AOA-Y)

07.04.2017 17:58:09 TSI
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