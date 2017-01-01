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67 ülkeden 150 öğrenci Akşehir'i gezdi



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gören 67 ülkeden 150 öğrenci, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nce Konya'yı ve ilçelerini daha iyi tanımaları kapsamında düzenlenen geziler kapsamında Akşehir ilçesini ziyaret etti.

SÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ufuk Deniz Aşcı'nın kafile başkanlığı yaptığı öğrenci grubu, Akşehir Belediyesi tarafından ağırlanarak Akşehir'in tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan bir gezi yaptı. Akşehir'de Nasreddin Hoca Türbesi, Gülmece Parkı, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Batı Cephesi Karargahı Müzesi, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi gibi bir çok tarihi yerleri gezerek bu yerler hakkında bilgiler alan öğrenci grubu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile de buluştu. Başkan Akkaya öğrencilerle Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası'nda bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Referandum çalışmaları nedeniyle yoğun bir programı olduğunu ve Türkiye'nin daha hızlı gelişmesi, kalkınması için vatandaşlara neden Evet demeleri gerektiğini anlattıklarını söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Dünyanın ortasındasınız ve Gülmecenin Başkentine hoş geldiniz diyorum. Akşehir'imiz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış M.Ö. 6 binli yıllara dayanan tarihi bir kenttir. Özellikle Selçuklular döneminde ve Selçuk İmparatorluğu döneminde çok ciddi gelişme göstermiştir. Onun için burada birçok eserimiz Selçuklular dönemine aittir. Bir tane Osmanlı eserimiz var ve onun haricinde tüm eserlerimiz Selçuklu dönemidir. 154 adet tescilli Selçuklu eserimiz var. Konya merkezden sonra en çok Selçuklu eserine ait olan bölge olduğumuzu belirtmek isterim. Akşehir folkloruyla, türküsüyle, yemek kültürüyle, mimari yapısıyla, kent hüviyeti kazanmış ender yerleşim yerlerinden birisidir. 16 adet kendisine özgü yerel türküsü vardır ve Türküler yaşanan olaylardır, sonradan uyarlama ve yazma değildir. 8 adet halk oyunumuz vardır. Kendisine özgü mimarisi olan bir evlerimiz var. Sizlerin de gördüğü gibi iki bin adet evimiz var ve ciddi anlamda da onları restorasyonlarını yapmaktayız" diye konuştu.

Geziye katılan öğrenciler de Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya ve belediye yetkililerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederek günün anısına Başkan Akkaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(CF-AH-Y)



07.04.2017 18:03:27 TSI

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