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Çaturoğlu, Zonguldak merkeze çıkarma yaptı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman ile birlikte Zonguldak Merkez ilçede Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti. Çaturoğlu akşam ise Buldanlı mahallesinde kahvehane toplantısına katıldı.

Referandum çalışmaları kapsamında Partisinin SKM Başkanlığınca Zonguldak Merkezde görevlendirilen AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ilk önce Zonguldak Merkezde ÇAY-DER Çaycumalılar Derneğinin açılışına katıldı.



CHP Konya Milletvekiline tepki

Derneğin açılışında konuşan Milletvekili Çaturoğlu, referandum çalışmaları hakkında bilgi verdi ve 16 Nisan'da evet çıkacağını söyledi. "Evet diyenleri denize dökeceğiz" diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a sert tepki göstererek "Haddini bilsin" dedi.

Çaturoğlu konuşmasının devamında ise "ben öncelikle bu derneğimizin özelde Çaycuma'mıza ama bütün Zonguldak'ımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Bu hayırlı işe tevessül eden başta Ramazan Taşdemir ve yönetim kurulu üyelerine, emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum" dedi.



"Ankara ile köprü oluşturacağız"

ÇAY-DER Başkanı Ramazan Taşdemir, açılışta yaptığı konuşmada, "Sivil toplum kuruluşları ve Zonguldak'ta yaşayan Çaycumalılar olarak aramızda zaman zaman toplantı yapıp, bu eksikliğimizi gördükten sonra yeni bir dernek kurmanın gerekliliğini gördük. Onun için de bu derneğimizi kurduk. İnşallah bundan sonra diğer derneklerin sosyal faaliyetleri gibi ve bizim daha önce yaptığımız faaliyetlerin devamını yapmak üzere bu dernek çatısı altında Çaycuma'mıza, Zonguldak'ımıza en iyi şekilde hizmetlerin getirilmesi anlamında Ankara'daki Milletvekillerimizle, İl ve İlçe başkanlarımızla, Sayın Valimizle, sendikamızla, sivil toplum örgütlerimizle beraber inşallah bir köprü oluşturarak Çaycuma'mıza gerçekten güzel hizmetlerin gelmesinde yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Milletvekili Çaturoğlu beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman ve teşkilat ile birlikte 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için gezlerini sürdürdü.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şubesine ziyaret gerçekleştiren Çaturoğlu, emeklilerle sohbet etti.



Karaduman "Türkiye koalisyonlardan kurtuluyor"

16 Nisan'da yapılacak halk oylaması hakkında konuşan AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, "Ülke olarak önemli bir viraja giriyoruz. 16 Nisanda yapılacak halk oylaması var. Bu virajı sağlıklı olarak döndüğümüz zaman bundan sonraki süreçte daha güçlü bir Türkiye'yi oluşturmak adına çok önemli bir adımı atmış olacağız. AK Parti hükümetleri döneminde gerek emeklilere olsun gerek vatandaşlarımıza olsun birçok hizmetler yaptık. 16 Nisan Halk oylaması geçmiş tarihleri siz daha iyi hatırlarsınız. Birçok sıkıntılar yaşadığımız dönemlerde bu mevcut sistemin bize getirdiği siyasi krizler ülkemizdeki darbe girişimleri devalüasyonlar mevcut sistemin bize getirdiği bir bedeldi. Bu bedeli hem bizler hem de ülkemiz ödedi. Artık bu bedelden 16 Nisan'da kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Emeklilere TOKİ için arsa arıyoruz"

Emeklilerin TOKİ konusunda açıklamalarda bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, toplu konutlar için arazi aradıklarını söyledi. Çaydeğirmeni beldesi ve Ereğli ilçesinde arazi sıkıntılarını çözüme kavuştuğunu çalışmaların ihale sürecinden sonra başlayacağını ifade eden Çaturoğlu, "Emekli konutları ile ilgili olarak arazi problemlerini çözdüğümüz ilçelerde bu projelere başladık. Arazi üretmeye çalışıyoruz. Arazi sıkıntısını çözdüğümüz takdirde diğer ilçelerde olduğu gibi burada da yaparız. Arazi arama çalışmalarımız devam ediyor. Hükümetimizin emeklilere verdiği bir söz var bunu yapmaktan geri durmayacağız. Tabi ki emeklilerimizin bir kısım sıkıntısı var. Bunları biliyoruz. Ancak Türkiyenin geçmişine baktığımızda AK Parti hükümeti döneminden önce neredeyse ülkemizde emeklilerin maaşları ödenemeyecek hale gelmişti. Emeklilerimiz için çok şey yaptık yapmaya da devam ediyoruz "dedi.

Çaturoğlu konuşmaların ardından Anayasa değişikliği paketi hakkında görüşlerini de paylaşarak 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasından güçlü bir şekilde "Evet" desteği verilmesini istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Sayın vekilimiz sağ olsun bizleri gelip ziyaret etti. Sürekli diyalog içindeyiz. Biliyorsunuz Zonguldak'ta 150 bin emekli var. Zonguldak'ın en büyük sorunu emekliler ve emeklilerin TOKİ sorunudur. Ben tekrar bizleri ziyarete geldikleri için başta sayın vekilim olmak üzere katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Avukatlar gününü kutladı

Metin Karaduman ile birlikte Terakki Mahallesi Muhtarı Şükrü Fidanboy'u ziyaret eden Çaturoğlu, Zonguldak Baro Başkanı İbrahim Kerem Ertem'i ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı H.Hakan Yağızı makamında ziyaret ederek Avukatlar gününü kutladı, ardından Zonguldak Yeniceliler Derneği ile Zonguldak İli Kalkınma ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Çaturoğlu dernek ziyaretlerinde 16 Nisanda yapılacak olan halkoylaması ile ilgili bilgiler verdi ve "Evet" oyu istedi.



"Zonguldak tabiki evet diyor"

Çaturoğlu akşam ise Buldanlı mahallesinde kahvehane toplantısına katıldı ve burada da yine 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Çaturoğlu konuşmasında kısaca şu ifadelere yer verdi; "İlimizde ve Türkiye'de evet çıkacağından endişemiz yok. Bizim amacımız daha Büyük Türkiye için, İstikrarlı bir Türkiye için daha güçlü evet çıkmasını yani yüzde 55, 60 hatta 65 seviyelerinde çıkması için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı günü İlimize yaptığı ziyarette de gördük ki Zonguldak halkımız kararını vermiş 'Tabi ki Evet' diyor."

(VK-İÇ)



07.04.2017 18:03:46 TSI

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