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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Ayvalık'ta Polis'ten Kaymakam Nazlı'ya anlamlı ziyaret

07 Nisan 2017 Cuma, 17:57
Ayvalık'ta Polis'ten Kaymakam Nazlı'ya anlamlı ziyaret
Ayvalık'ta Polis'ten Kaymakam Nazlı'ya anlamlı ziyaret

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 172. yılı nedeniyle kutlama programı başladı.
Bu kapsamda, Polis Haftası etkinliklerinin ilk etabında; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır'ın öncülüğünde, Polis Merkezi Amiri Savaş Sağtaş, Komiser Yardımcısı Muhammed Halid Kar, Polis Memurları; Çiğdem Gökalp, Serkan Saday ve Anıl Altındağ'dan oluşan heyet Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Namık Kemal Nazlı'ya Emniyet Müdürü Fikret Bakır, teşkilatlarının 172. Kuruluş Yıldönümü kutlaması etkinliklerine davet ederken, polis memuru Çiğdem Gökalp de Kaymakam Nazlı'ya bir buket çiçek verdi.
Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, ziyaretçilerin nezdinde ilçe sınırları içinde her daim can siperane görev yapan tüm polislerin haftasını kutladı.
Kaymakam Nazlı, Pazartesi günü saat 09.30'da ilçe merkezinde gerçekleşecek olan Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş yıldönümüne katılacağını da sözlerine ekledi.
(SS-

07.04.2017 18:05:39 TSI
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