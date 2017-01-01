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Mazlum Der Ağrı Şubesi: "İdlip'te Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz"



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Mazlum Der Ağrı Şubesi geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlip kentinde yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için tepki göstererek yaşanan vahşeti kınadı.

İdlip'te yapılan saldırı sonucu onlarca kişinin hayatın ı kaybettiğini belirten Mazlum Der Ağrı Şubesi yaşananların katliam olduğunu kabul edemez olduğunu söyledi. Mazlum Der'in yaptığı açıklamada, "Yıllardır özelde İslam, genelde mazlum coğrafyalarda katliam yapmamış, kadın, çocuk, sivil ayırımı yapmadan üzerlerine bombalar yağdırmamış küffar ülke neredeyse kalmamıştır. Bu işgal, katliam ve tecavüzler coğrafyalarımızda yaşanırken, bunları yapan ülkelerde, ABD, İsrail, İngiltere, Fransa ,Rusya ve bunlara hizmet eden İran ve Esed Rejimi gibi kutla olan emperyalist/zalim ülkelerin halklarında bu yapılan saldırılara karşı en ufak bir protesto etkinliği dahi düzenlenmemiştir. Yoksa keyfini sürdükleri müreffeh hayatlarının, bu yapılan işgal ve katliamlar üzere kurulu olduğunun bilinciyle sessiz mi kalmaktadırlar. Helvadan puta çevirdikleri ateşkesi işlerine geldiğinde işleten işlerine gelmediğinde kimyasal silahları dahi kullanarak delen bu alçak ve işbirlikçileri unutmamalıdırlar ki akıttıkları kanda er yada geç boğulacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

(AG-AT-Y)



07.04.2017 18:07:00 TSI

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