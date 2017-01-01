08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rektör Gül, geleceğin üniversitelilerini ağırladı

07 Nisan 2017 Cuma, 18:03
Rektör Gül, geleceğin üniversitelilerini ağırladı
Rektör Gül, geleceğin üniversitelilerini ağırladı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, geleceğin üniversitelilerini makamında ağırladı.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırladı. DÜ ve Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolünün hayata geçmesinin ardından okul yönetimi ve öğrencileri Rektör Gül'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Hayrullah Erdem, Edebiyat Öğretmeni Sema Güney Pınar, ve öğrenciler katıldı.
Ziyarette konuşan Rektör Gül, kendisinin de bir İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu, karşısında İmam Hatip Lisesi öğrencilerini görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gençlerin vakitlerini iyi değerlendirerek geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirten Rektör Gül, DÜ'nün sahip olduğu imkanları ve üniversitenin gelecek tasavvur ve vizyonunu anlattı.
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Hayrullah Erdem ve Edebiyat Öğretmeni Sema Güney Pınar da birer konuşma yaparak eğitimde işbirliği protokolü dolayısıyla gençlere üniversite kapılarının ve imkanlarının açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Konuşmaların ardından Rektör Gül, öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. Ziyaret öğrencilerin üniversitenin çeşitli birimlerini gezmesinin ardından son buldu.
(EEI-AKK-Y)

07.04.2017 18:10:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Diyabekirspor'un kadın futbolcuları farklı kazandı
YEREL

DİYABEKİRSPOR'UN KADIN FUTBOLCULARI FARKLI KAZANDI
Diyarbekirspor'a tahkimden iyi haber
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'A TAHKİMDEN İYİ HABER
Diyarbakır'da turnuva sona erdi
YEREL

DİYARBAKIR'DA TURNUVA SONA ERDİ
DÜ, Şanlıurfalı öğrencilerin hayallerindeki üniversite
YEREL

DÜ, ŞANLIURFALI ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİNDEKİ ÜNİVERSİTE
Başkan Atilla Bismil'de vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ATİLLA BİSMİL'DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Kursiyerler bilgisayar donanımlarını öğreniyor
YEREL

KURSİYERLER BİLGİSAYAR DONANIMLARINI ÖĞRENİYOR
Diyarbakır'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL

DİYARBAKIR'DA İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Hanili 16 öğrenci Şanlıurfa'yı gezdi
YEREL

HANİLİ 16 ÖĞRENCİ ŞANLIURFA'YI GEZDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

FİKRİYE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü