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Rektör Gül, geleceğin üniversitelilerini ağırladı



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DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, geleceğin üniversitelilerini makamında ağırladı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırladı. DÜ ve Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi arasında imzalanan eğitimde işbirliği protokolünün hayata geçmesinin ardından okul yönetimi ve öğrencileri Rektör Gül'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarete Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Hayrullah Erdem, Edebiyat Öğretmeni Sema Güney Pınar, ve öğrenciler katıldı.

Ziyarette konuşan Rektör Gül, kendisinin de bir İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu, karşısında İmam Hatip Lisesi öğrencilerini görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Gençlerin vakitlerini iyi değerlendirerek geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirten Rektör Gül, DÜ'nün sahip olduğu imkanları ve üniversitenin gelecek tasavvur ve vizyonunu anlattı.

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Hayrullah Erdem ve Edebiyat Öğretmeni Sema Güney Pınar da birer konuşma yaparak eğitimde işbirliği protokolü dolayısıyla gençlere üniversite kapılarının ve imkanlarının açılmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Konuşmaların ardından Rektör Gül, öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. Ziyaret öğrencilerin üniversitenin çeşitli birimlerini gezmesinin ardından son buldu.

(EEI-AKK-Y)



07.04.2017 18:10:40 TSI

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