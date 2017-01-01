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Tayyar'dan Ersin Arslan Devlet Hastanesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Referanduma evet çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hakan Kurt ile beraber Dr Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başhekimden hastanenin sorunları ile ilgili bilgi alan Milletvekili Tayyar, daha sonra hastanede yatan hastalara karanfil verdi.

(LO-AOA-Y)



07.04.2017 18:11:29 TSI

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