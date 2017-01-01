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Başkan Bakıcı, kursiyerlerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve hocaları ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Osmangazi Parkı'nda gerçekleştirilen buluşmalarda Başkan Bakıcı, "Bizler siz değerli vatandaşlarımız ile bir araya gelmek ve sizlerin taleplerini dinlemek için bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bozüyük için iyi olan her fikrin ve görüşün yanındayız. Sizler bizleri bu cemiyetinize davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Hocalarımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aynı zamanda kursiyerler tarafından yapılan ürünlerin satışı ve gelir elde edilmesi hususuna değinen Başkan Bakıcı, "Sizlerin el emeği göz nuru olan ürünlerinizi satarak gelir elde etmeniz için ekiplerimiz ile birlikte ayrıntılı bir çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler tarafından yöneltilen soruları da yanıtlayan Bakıcı, 2 gün boyunca gerçekleştirilen buluşmalarda toplam 200 kadın ile bir araya gelerek onların istek ve taleplerini dinledi. Programda ayrıca Başkan Bakıcı, referanduma da değinerek, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında da bilgi verdi.

(FSİ-Y)



07.04.2017 18:11:55 TSI

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