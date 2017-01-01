08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Olgunharputlu ve yönetimi Van'da

07 Nisan 2017 Cuma, 18:05
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Olgunharputlu ve yönetimi Van'da
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Olgunharputlu ve yönetimi Van'da

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, yönetimi ile birlikte Van'a geldi.
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, 10 kişilik bir heyetle geldiği Van'da, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Yalçın'ı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda'yı ziyaret eden Başkan Olgunharputlu, ardından MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras'la bir araya geldi. Burada düzenlenen toplantı öncesinde bir açıklamada bulunan Başkan Aras, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı ve yönetiminin kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Olgunharputlu ve yönetiminin Van'ın ekonomisini yerinde değerlendirmek, analiz etmek ve terörden ciddi anlamda etkilenen kent ekonomisine nasıl bir katkı sağlanabilir arayışları içerisinde Van'a geldiklerini belirten Aras, "Bu doğrultuda Van'a eğer artı bir katman sağlarsak, bu bizim için gurur verici bir durum olacaktır. Van şubesi olarak bütün diğer şubeleri ziyaret edecek, Van'ın geri kalmış olan ekonomisini diğer şubelerle birlikte nasıl şahlandırabiliriz noktasında bunu sürekli irdeleyeceğiz ve kendilerinden Van ile batı arasında bir köprü kurmalarını tavsiye edeceğiz" dedi.
Van'da ciddi anlamda bakir kalan bir yatırım var olduğunu vurgulayan Aras, "Bence para ciddi anlamda bu bölgede rahat kazanılabilir. Batının burayı çok iyi tanıması gerekir. Her bir sivil toplum örgütü diğer şubeleriyle böyle bir tanıtım içerisine girerse kente ciddi anlamda bir katkı sunmuş olacaklardır. Batı ve doğu arasındaki müşkül problemleri yok etme noktasında bir çalışma içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ise, Türkiye'nin bütün şehirlerinin; insan vücudunun farklı organları gibi olduğunu belirterek, "Bir yerde bir problem olduğu zaman o sıkıntı her tarafı etkiliyor. Van'da olacak bir sıkıntı, Kayseri'de bizim de huzurumuzu, rahatımızı kaçırıyor, kaçırması da gerekiyor. Eğer kaçırmazsa, bizde bir sıkıntı var demektir. Bizde bunu daha fazla hissetmek üzere Van ziyareti yapalım dedik. Bakınca; Van'da her ne kadar sıkıntılı bir ortam görülse de, bu sıkıntı sanki aşılmış veya aşılmak üzere ciddi bir motivasyon, bir moral görülüyor. İnşallah bu moral, referandumdan sonra olumlu bir sonuçla Van'a da, Türkiye'ye de sirayet edecek, bu olumlu noktayı tüm Türkiye'nin hissettiği gibi Van da sonuna kadar hissedecektir" şeklinde konuştu.
Toplantının ardından Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı ziyaret eden heyet, daha sonra kentten ayrıldı.
(ATL-ŞAK-Y)

07.04.2017 18:12:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Van'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Van'da TDİS eğitim toplantısı yapıldı
YEREL

VAN'DA TDİS EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI
Kaymakam Dundar'dan okul ziyareti
YEREL

KAYMAKAM DUNDAR'DAN OKUL ZİYARETİ
Saray ilçesinde uyuşturucu operasyonu
YEREL

SARAY İLÇESİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Van Valisi Taşyapan'ın Erciş ziyareti
YEREL

VAN VALİSİ TAŞYAPAN'IN ERCİŞ ZİYARETİ
MÜSİAD heyetinden Mustafa Yalçın'a ziyaret
YEREL

MÜSİAD HEYETİNDEN MUSTAFA YALÇIN'A ZİYARET
Bakan Yardımcısı Yegin'in Erciş ziyareti
YEREL

BAKAN YARDIMCISI YEGİN'İN ERCİŞ ZİYARETİ
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den 'evet' kararı
YEREL

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN'DEN 'EVET' KARARI
Van'da 'Devlet Destekleri' tanıtım toplantısı
YEREL

VAN'DA 'DEVLET DESTEKLERİ' TANITIM TOPLANTISI
Çatak'ta 'Tiyatro Günleri' etkinliği
YEREL

ÇATAK'TA 'TİYATRO GÜNLERİ' ETKİNLİĞİ
Elite World Van Hotel'e ikinci kez ACE of M.I.C.E. ödülü
YEREL

ELİTE WORLD VAN HOTEL'E İKİNCİ KEZ ACE OF M.I.C.E. ÖDÜLÜ
Özalp Belediyesinden okul ve cami temizliği
YEREL

ÖZALP BELEDİYESİNDEN OKUL VE CAMİ TEMİZLİĞİ
AK Parti'nin seçim aracına saldırı
YEREL

AK PARTİ'NİN SEÇİM ARACINA SALDIRI
Jeotermal kaynakta patlama
YEREL

JEOTERMAL KAYNAKTA PATLAMA
Çiçekli: &quot;Edremit Sazlığı yeniden hayat bulacak&quot;
YEREL

ÇİÇEKLİ: "EDREMİT SAZLIĞI YENİDEN HAYAT BULACAK"
Yeniden özgürlüklerine kavuştular
YEREL

YENİDEN ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTULAR
Kuyumcu esnafı düğün sezonundan umutlu
YEREL

KUYUMCU ESNAFI DÜĞÜN SEZONUNDAN UMUTLU
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

FİKRİYE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü