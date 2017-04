YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Olgunharputlu ve yönetimi Van'da

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Olgunharputlu ve yönetimi Van'da



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, yönetimi ile birlikte Van'a geldi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, 10 kişilik bir heyetle geldiği Van'da, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Yalçın'ı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda'yı ziyaret eden Başkan Olgunharputlu, ardından MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras'la bir araya geldi. Burada düzenlenen toplantı öncesinde bir açıklamada bulunan Başkan Aras, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı ve yönetiminin kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Olgunharputlu ve yönetiminin Van'ın ekonomisini yerinde değerlendirmek, analiz etmek ve terörden ciddi anlamda etkilenen kent ekonomisine nasıl bir katkı sağlanabilir arayışları içerisinde Van'a geldiklerini belirten Aras, "Bu doğrultuda Van'a eğer artı bir katman sağlarsak, bu bizim için gurur verici bir durum olacaktır. Van şubesi olarak bütün diğer şubeleri ziyaret edecek, Van'ın geri kalmış olan ekonomisini diğer şubelerle birlikte nasıl şahlandırabiliriz noktasında bunu sürekli irdeleyeceğiz ve kendilerinden Van ile batı arasında bir köprü kurmalarını tavsiye edeceğiz" dedi.

Van'da ciddi anlamda bakir kalan bir yatırım var olduğunu vurgulayan Aras, "Bence para ciddi anlamda bu bölgede rahat kazanılabilir. Batının burayı çok iyi tanıması gerekir. Her bir sivil toplum örgütü diğer şubeleriyle böyle bir tanıtım içerisine girerse kente ciddi anlamda bir katkı sunmuş olacaklardır. Batı ve doğu arasındaki müşkül problemleri yok etme noktasında bir çalışma içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ise, Türkiye'nin bütün şehirlerinin; insan vücudunun farklı organları gibi olduğunu belirterek, "Bir yerde bir problem olduğu zaman o sıkıntı her tarafı etkiliyor. Van'da olacak bir sıkıntı, Kayseri'de bizim de huzurumuzu, rahatımızı kaçırıyor, kaçırması da gerekiyor. Eğer kaçırmazsa, bizde bir sıkıntı var demektir. Bizde bunu daha fazla hissetmek üzere Van ziyareti yapalım dedik. Bakınca; Van'da her ne kadar sıkıntılı bir ortam görülse de, bu sıkıntı sanki aşılmış veya aşılmak üzere ciddi bir motivasyon, bir moral görülüyor. İnşallah bu moral, referandumdan sonra olumlu bir sonuçla Van'a da, Türkiye'ye de sirayet edecek, bu olumlu noktayı tüm Türkiye'nin hissettiği gibi Van da sonuna kadar hissedecektir" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Van Valisi İbrahim Taşyapan'ı ziyaret eden heyet, daha sonra kentten ayrıldı.

(ATL-ŞAK-Y)



07.04.2017 18:12:51 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER