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Başkan Demirkol Sırrın Mahallesinden evet için destek istedi

07 Nisan 2017 Cuma, 18:06
Başkan Demirkol Sırrın Mahallesinden evet için destek istedi
Başkan Demirkol Sırrın Mahallesinden evet için destek istedi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Sırrın Mahallesi esnafı ve vatandaşlarıyla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinden 16 Nisan referandumu için evet desteği de isteyen Başkan Demirkol, "16 Nisana kadar ayaktayız, sahadayız" dedi.
Başkan Fevzi Demirkol, beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ve teşkilat üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ve birim müdürleriyle birlikte Sırrın Mahallesini ziyaret etti. Mahalle Muhtarı İbrahim Kara tarafından karşılanan Başkan Demirkol, beraberindekilerle birlikte mahalle sakinleriyle görüştü. Mahalle sakinleriyle yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan Demirkol, 16 Nisanda yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle ilgili bilgiler verdi. Sistemin yeniliklerinden de bahseden Demirkol, halk oylaması için mahalle sakinlerinden evet yönünde destek istedi.
16 Nisana kadar ayaktayız, sahadayız
Başkan Fevzi Demirkol, mahalle sakinlerinden gelen istek ve şikayetlerin çözümü için de beraberindeki birim müdürlerine talimat verdi. Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak mahallede yaptıkları çalışmaları da incelediği geziyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sırrın Mahallemizde 16 Nisanda yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemiyle ilgili halk oylaması için halkımızın desteğini, vatandaşlarımızın görüş ve tavsiyelerini almak için AK Parti Haliliye İlçe Başkanımız Mehmet Canpolat ve yönetimi, Sırrın Mahalle Muhtarımız İbrahim Kara ile birlikte mahallelileri gezdik. 16 Nisanda bu mahallemizden güçlü bir evet desteği çıkacağını ve bu evet desteğinin Haliliye'yi, Türkiye ortalamasını yükseltecek şekilde bir evet olmasını istiyoruz. Bu çalışmalarımız her zaman için devam edecektir. 16 Nisana kadar ayaktayız, sahadayız" dedi.
AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ise, "Referandum öncesi Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol ile birlikte Sırrın Mahallemizde, Sırrın Mahalle Muhtarımız İbrahim Kara'yı da yanımıza alarak esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Cadde cadde, sokak sokak gezdik. Referandum da evet için destek istedik. Sırrın'da Haliliye Belediyemiz tarafından açılan yeni caddelerin, sokakların, parklardaki gerekli incelemeleri tamamladık. Belediye başkanımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Mahalle Muhtarı Kara da, "Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol, İlçe Başkanımız Mehmet Canpolat bizi ziyaret ettiler. Mahallemizi sokak sokak gezdik. Vatandaşın görüşünü aldık. İnşallah 16 Nisan seçiminde evet oylarını alacağız" ifadelerini kullandı.
(Şİ-AOA-Y)

07.04.2017 18:13:53 TSI
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