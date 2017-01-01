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Başkan Bakıcı'nın 10 Nisan Polis Günü mesajı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 10 Nisan Polis Teşkilatının Kuruluşu ve Polis Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, mesajında, 172 yıllık köklü bir mazi ve teşkilat yapısına sahip Türk polisinin; asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakârca faaliyet gösteren gözde bir teşkilat olduğunu vurguladı. Bakıcı, "Türk Polisi bu köklü yapısıyla milletin asayişini, huzurunu temin, mal, can ve namus güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlükleri korumak için fedakârca faaliyet gösteren, bu gayret ve fedakârlığıyla da milletin gözdesi haline gelmiş bir teşkilattır. Polis teşkilatımız, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir. İlçemizin bir huzur kenti olmasında emniyet personelinin katkısı büyüktür. Polisimiz bir taraftan halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması gibi asli görevlerini yaparken, bir taraftan da sosyal sorumluluk anlayışı ile ilçemizde toplum destekli polis projeleri için önemli çalışmalar yürütmektedir. Vatandaş ile devlet arasında köprü kuran, bu vatan coğrafyasında milletimizin huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için özverili bir şekilde gece-gündüz çalışan Türk polisi, görevlerini gelecekte de başarılı bir şekilde sürdürecektir. Bu vesile ile milletinin huzur ve güvenliği için şehit ve gazi olan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm emniyet teşkilatı mensuplarının, polis haftasını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(FSİ-Y)



07.04.2017 18:13:53 TSI

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