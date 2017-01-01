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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin'den Başkan Sekmen'e ziyaret

07 Nisan 2017 Cuma, 18:08
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin'den Başkan Sekmen'e ziyaret
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin'den Başkan Sekmen'e ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.
Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bir-Sen ve Genç Memur-Sen'in işbirliğinde Erzurum'da gerçekleştirilen "2023 Vizyonu Işığında Gençlik ve Eğitim" konulu konferans sonrası Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Müsteşar Doç. Dr. Tekin, burada Başkan Sekmen ile görüştü. Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, il genelinde gerçekleştirilen proje ve yatırımları anlattı. Başkan Sekmen, "Göreve geldiğimiz ilk gün 'Eğitim en büyük önceliğimizdir' diyerek 3 yılda ilimizin eğitim ve öğretim hayatına büyük katkı sunduk. Şimdiye kadar 1400 eğitim kurumunu baştan aşağı yeniledik. Yavrularımız ve öğretmenlerimizin daha güzel koşullarda eğitim hayatını sürdürmeleri için okullarımızı yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Şuan itibariyle bu çalışmamız kırsalda da devam ediyor. Eğitim kurumlarımızın yenilenmesi demek geleceğe yapılan yatırım demek. Bu yüzden eğitim ve öğretim kurumlarımızın tadilatına hiç aralık vermeden devam ediyoruz" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin de, kentte eğitim hayatına sunduğu katkıdan ötürü Başkan Sekmen'e teşekkür etti.
(ERZ-AT-Y)

07.04.2017 18:15:25 TSI
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