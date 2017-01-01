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Van Valisi Taşyapan'ın Erciş ziyareti



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan toplantı, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Erciş ilçesine geldi.

Güvenlik, asayiş, yatırım planlamaları ve mahallelerin belli başlı sorunlarına kadar pek çok konuda muhtarlarla fikir alışverişinde bulunmayı sürdüren Vali ve Belediye Başkan Vekili Taşyapan Erciş'te bir dizi toplantı açılış ve ziyaretlerde bulundu. Erciş Belediyesi'ne gelişinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar tarafından karşılanan Vali Taşyapan, daha sonra belediye konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi. Yapılan toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Ardından, cuma namazını belediyede vatandaşlar ile birlikte eda eden Vali Taşyapan, Erciş'in yeni mobese sistemi de hizmet açtı. Burada yetkilerden kedisine bilgi verilen Vali Taşyapan, sisteminin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha sonra muhtarlar ile birlikte Erciş Öğretmen Evindeki öğlen yemeğine katılan Vali Taşyapan, Ercişli iş adamları tarafından ilçeye kazandırılan yeni bir düğün salonunun da açılış kurdelesi kesti. Buradan Erciş Kaymakamlığına geçen Taşyapan, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'dan brifing aldı. Vali Taşyapan daha sonra ilçeden ayrıldı.

(NÇ-ŞAK-Y)



07.04.2017 18:16:30 TSI

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