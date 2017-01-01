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"Pedallarımız kalplerimiz için dönüyor" adlı etkinlik düzenlenecek



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi, Türk Kalp Vakfı ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde yapılacak olan Kalp Sağılığı Günü etkinlikleri kapsamında 'Pedallarımız Kalplerimiz İçin Dönüyor' adlı etkinlik gerçekleştirilecek.

Kalp Sağlığı Haftası kapsamında 'Pedallarımız Kalplerimiz İçin Dönüyor' adlı etkinlik ile bisikletin ve sağlıklı yaşamın kalp sağlığındaki yerine dikkat çekilecek ve bu anlamda farkındalık oluşturulacak. Bilecik şehir merkezi ve Ertuğrulgazi Mahallesini kapsayan toplam 6 kilometrelik rota, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp; Atatürk Bulvarı, Yediler Kavşağı, stadyum, otogar arasında devam ederek, Cumhuriyet Meydanında son bulacak.

Ayrıca etkinliğin, 9 Nisan 2017 Pazar günü 14.30'da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirileceği bildirildi.

(CKT-Y)



07.04.2017 18:17:14 TSI

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