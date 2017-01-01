Bozüyük Belediyesi'nden Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri
- Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Hafız Ali Tel Bozüyük'e geliyor
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından kutlu doğum haftası nedeni ile gerçekleştirilecek "Muhammed'e Selam Olsun" etkinliği 12 Nisan Çarşamba Günü Saat 20:30'da Bozüyük Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak.
Düzenlenen programa; katıldığı televizyon programlarından tanınan Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın yanı sıra Ahmet Hamdi Akseki Camii İmamı ve 2010 Dünya Güzel Kur'an Okuma Birincisi Hafız Ali Tel katılacak. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) dualar ve naatlar ile anılacağı programa herkes davet edildi.
(FSİ-Y)
07.04.2017 18:18:52 TSI
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