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Turhal insan hakları komisyonu Suriye'yi kınadı



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Turhal İlçe İnsan Hakları Komisyonu, Suriye'nin İdlib kentine düzenlenen kimyasal saldırıyı kınadı.

Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, başkanlığında aylık olağan toplantısını gerçekleştiren Turhal İlçe İnsan Hakları Komisyonu Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlenen ve aralarında çocuklarında yer aldığı sivillerin ölümüne neden olan kimyasal saldırıyı nefretle kınadı.

Komisyon tarafından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz günlerde Suriye'de kimyasal silahlı saldırı düzenlenerek hem insanlık hem de savaş suçu işlenmiştir. Saldırı sonucu bir çok masum insan hayatını kaybetti ve birçoğu ise zehirli gazdan etkilendi. Kesinlikle kabul edilemez bu insanlık dışı saldırı Suriyelilerin bunca yıldır yaşadığı vahşetin somut bir kanıtıdır. Turhal İlçe İnsan Hakları Komisyonu olarak Suriye'deki bu insanlık dışı saldırı ve vahşeti en sert şekilde kınıyor, saldırıda ölen masum insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz"

(Nİ-UY-Y)



07.04.2017 18:21:46 TSI

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