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Bilecik'te İdlib'te ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

- İlim Yayma Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Kadir Urfanlı:

- "Biz bu zulmü izlemeyeceğiz, bu zulme sessiz kalmayacağız"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - İdlib'deki kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler için Bilecik'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kayıboyu Camii'nde cuma namazı sonrası Sivil Dayanışma Platformu üyeleri tarafından gıyabi cenaze namazı kılınarak bir basın açıklaması yapıldı. Platform adına açıklama yapan İlim Yayma Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Kadir Urfanlı, burada toplanmalarının yegane amacının Esad'ın bugünlerde insanlık dışı bir tutum sergileyerek, İdlib'e yönelik kimyasal saldırılarının olduğunu belirtti. Urfanlı, "İslam coğrafyasında Müslümanlar öldürülüp katledilirken Tüm dünyanın sus pus olduğu, gören gözlerin kör, duyan kulakların sağır, konuşan dillerin lâl olduğu âlem-i İslam'ın coğrafyasında acımız gittikçe büyüyor. Her geçen gün Müslüman kanı akmaya devam ediyor. Suriye'de zalim Esad ve destekçileri, Küresel güçler kirli, keza vahşi emellerine ulaşmak için bugünlerde İdlib'de çoluk çocuk demeden kimyasal silah saldırısı düzenlemiş, çoğu çocuk 100'den fazla sivil hayatını kaybetmiş, yine çoğu çocuk 500'den fazla sivil yaralanmış ve bu yaralıların tedavi için götürüldüğü Rahma Hastanesi ve sivil savunma merkezlerine defalarca saldırılarda bulunulmuştur ve bilfiil bu saldırılar devam etmektedir. Bu zulme sessiz kalmayacağız. Son nefesimize kadar avazımızın çıktığı kadar bağıracak ve Araf Suresinin 44'üncü ayet-i kerimesiyle cevap vereceğiz; 'Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun' sanmasınlar ki İdlib yalnızdır, sanmasınlar ki yıkıldık ve dağıldık bizler burada, bireysel olarak her Müslüman'ın üzerine düşen asli ve de kutsi vazifesini yerine getirmesi için toplandık" dedi.

Konuşmasının ardından duaların edilmesiyle, basın açıklaması sona erdi.

(CKT-KÇ-ÖZ-Y)



07.04.2017 18:22:36 TSI

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