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1-7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Bilecik Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi (KETEM) işbirliğinde, 1-7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Kanser Haftası kapsamında etkinlikler yapılıyor.

Bilecik Belediyesi Bayan Spor Merkezinde başlayan bu etkinlikler, sağlıklı yaşam hareketleri ve bilgilendirme programı ile başlayarak, Bilecik Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezinde devam etti. Yapılan bu etkinlik kapsamında sağlık taramasının önemi ve kanser hastalığının erken teşhisi, 40 yaş üstü bayanlara yönelik mamografi ve smear testi, 30 yaş üstü bayanlara da smear testi uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinlik sonunda bayanlara meme kanserini simgesi olan pembe fular hediye edildi.

(CKT-Y)



07.04.2017 18:24:07 TSI

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