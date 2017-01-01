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umhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Tokat'ta

07 Nisan 2017 Cuma, 18:17
umhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Tokat'ta
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Tokat'ta
-Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu:
-"Evet veren vatandaşlarımızda hayır veren vatandaşlarımızda bu ülkenin birinci sınıf insanlarıdır"

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) -Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu,"Evet veren vatandaşlarımızda hayır veren vatandaşlarımızda bu ülkenin birinci sınıf insanlarıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı BaşDanışmanı Yalçın Topçu, İhlas Medya Grup Başkanı Nuri Elibol ile birlikte Tokat'ın Zile ilçesinde ilk olarak Ülkücü Şehit Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun kabrini ziyaret etti. Topçu ardından kaymakamlık ve Zile Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Zile'nin Anadolu coğrafyasında tarihi kültürel dokunun çok zengin olduğu, insanların karşılıklı hoş görü içerisinde yaşadığı bir şehir olduğunu ifade ederek,"Hükümetimizin destekleriyle çok şükür bu gizli hazinemizi gün ışığına çıkarma gayretindeyiz. İhtiyaçlarımız hükümetimizce bir bir yerine getiriliyor. Çok sayıda yatırımlarımız var çok şükür" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ise ülkücü fikir okulundan yetişmiş birisi olduğunu ifade ederek,"Zile deyince 70'li yıllarda bayrak inmesin, ezan dinmesin diye komünist işkenceleri altında şehit olan rahmetli Ertuğrul Dursun Önkuzu hep aklımıza gelir. Ve duygulanırız, kederleniriz. Netice itibariyle vatan; şehidi ve şühedası olunca vatan oluyor yoksa toprak olmaktan öteye gitmez. Önkuzular, Özmenler, Kılıçkıranlar bayrak inmez, ezan susmaz ülküsünün şehitleridir. Zile bu şehitlerden birisi olan Önkuzunun memleketidir. Bu noktada hepimiz için çok önemlidir. Bugün burada inşallah Belediye Başkanımızın, Nuri Elibol'un organizasyonlarıyla muhtarlarımızla birlikte olacağız. Anadolu ebrusunun her bir rengiyle Cumhurbaşkanımız adına konuşma fırsatı bulacağız önümüzde bir referandum oylaması var. Evet veren vatandaşlarımızda hayır veren vatandaşlarımızda bu ülkenin birinci sınıf insanlarıdır. Demokratik bir haktır bu. Hayır verenlerin de tabiki kararlarına saygı duymak gerekir ve sandıktan çıkacak milli iradeye boyun eğilmesi gerekir. Üstümüzde Allah, arkamızda millet var. İnşallah bu 16 Nisan sadece milletimizin değil medeniyet coğrafyamızın tamamını şahlandıracaktır" diye konuştu.
Ziyaretlerin ardından Topçu muhtarlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgi verdi.

(Nİ-UY-Y-)

07.04.2017 18:24:24 TSI
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