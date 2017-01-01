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Haliliye Belediye Başkanı Demirkol: "16 Nisan'da darbelere son verelim"

07 Nisan 2017 Cuma, 18:17
Haliliye Belediye Başkanı Demirkol: "16 Nisan'da darbelere son verelim"
Haliliye Belediye Başkanı Demirkol: "16 Nisan'da darbelere son verelim"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 16 Nisan referandumu için düzenlenen büro açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi halk oylamasının diğer seçimlerle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Evet yönünde irade beyan edelim, oyumuzu kullanalım. İnşallah daha önceki zamanlarda olduğu gibi darbelere son verelim" dedi.
Başkan Fevzi Demirkol, Karaköprü ilçesinde işadamı Sertaç Kaya'nın seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışa gelen vatandaşlarla görüşen Başkan Demirkol, yaptığı selamlama konuşmasında 16 Nisan'daki halk oylamasının önemine vurgu yaptı.
Geçmişten beri ülkenin istiklalini darbelerle engellemeye çalıştıklarını anlatan Başkan Demirkol, 16 Nisan'da verilecek evet oylarıyla darbelere son verileceğinin altını çizdi. Başkan Demirkol, konuşmasında şunları kaydetti: "Halk oylamasında 18 madde kabul yönünde, evet yönünde sizlerin onayına sunulacaktır. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili bir halk oylaması var. Bu halk oylamasını sakın diğer seçimlerle kimse karıştırmasın. Bu 100 sene de bir elimize geçen fırsattır. Evet yönünde irade beyan edelim, oyumuzu kullanalım. İnşallah daha önceki zamanlarda olduğu gibi darbelere son verelim. Aynı şekilde, egemen güçlerin Amerika'nın, Avrupa'nın Türkiye üzerinde, İstanbul üzerinde oyun oynamak isteyenlerin hepsinin oyununa son verelim. Karaköprü'den, Şanlıurfa'dan, Türkiye'den çok güçlü bir evet desteğiyle bunların heveslerini kursağında bırakalım. Çok güçlü bir evet desteğiyle bu hainlere bundan sonra yapamazsınız diyelim. Bu manada sizin bir oyunuz çok önemli. Bir komşunuzu bulmanız çok önemli. İnşallah 16 Nisan'a kadar belediye başkanlarımızla, parti yöneticilerimizle sahada olacağız. 16 Nisan'da inşallah milletimizin daha önceki mukus tarihini yeneceğiz. Gelecek bizim olacak diyorum."
Yapılan selamlama konuşmalarının ardından kesilen kurdeleyle büronun açılışı yapıldı. Büro açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ve teşkilat üyeleriyle davetliler katıldı.
(CS-AOA-Y)

07.04.2017 18:24:41 TSI
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