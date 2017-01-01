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Başkan Yanılmaz, 2016 faaliyetlerini anlattı



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 2016 yılı içerisinde yapılan çalışmaları detaylarıyla anlattı.

Elazığ Belediye Meclisinin gerçekleştirilen son oturumunda, 2016 yılı belediye faaliyet raporu ele alındı. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 2016 yılı faaliyetlerini anlattı.

2016 yılında tam anlamıyla bir şantiye belediyeciliği ortaya koyduklarını belirten Başkan Mücahit Yanılmaz, "Bosna Hersek Bulvarı Peyzaj ve Altgeçit projesini 160 günde tamamlayarak, halkımızın hizmetine sunduk. Üzerinden geçen demiryolu nedeniyle kimsenin 65 yıldır dokunmak istemediği , fakat bölge insanı için bir çileye dönüşen Kızılay Köprüsü demiryolunu deplase ederek, 60 günde genişleterek, yeniden inşa ettik ve halkımızın hizmetine sunduk. Kültür Park, İhsaniye , Sarahatun, Yeni, İzzetpaşa ve Nailbey Camileri ile Öğretmenevi mimari dokularına uygun olarak led aydınlatmayla yeni bir görsellik kazandırdık" dedi.



2 milyon metre küpten fazla asfalt serimi yapıldı

2016 yılında 2 milyon 21 bin 630 metrekare asfalt serimi olmak üzere 3 yılda toplam 4 milyon 121 bin 63 metrekare asfalt serimi gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Yanılmaz," 38 mahallede de 2017 yılında da aynı şekilde çalışmalara devam ediyor. 2016 yılında 16 milyon 600 bin metre olmak üzere 3 yılda toplam 28 milyon 200 bin metre bölünmüş yol çalışması gerçekleştirdik. 9 milyon 700 bin metre olmak üzere 3 yılda toplam 15 milyon 950 bin metre üç şeritli yol çalışması ile 98 milyon 6 metre kare olmak üzere, 3 yılda toplam 154 milyon 575 bin 50 metre kare beton yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Yine 2016 yılında 12 milyon 94 bin metre küp olmak üzere toplam 43 milyon 674 bin metre küp taş duvar örümü gerçekleştirdik. 3 yılda 7 adet taziye evi ile muhtarlarımızın çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 2016 yılında 3 yeni muhtar ofisini hizmete sunduk" diye konuştu.



Bin 43 kişiye eğitim verildi

Kültür ve sanat çalışmalarına özel bir önem verdiklerini de ifade eden Yanılmaz, 2016 yılında 168 olmak üzere üç yılda toplam 360 etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

EBEGEM'in hizmetlerine devam ettiğinin altını da çizen Yanılmaz, 2016 yılında düzenlenen 35 eğitim programında bin 43 kişiye, 3 yılda ise toplam bin 688 kişiye eğitim verildiğini aktardı.



Hayvan hastanesi hizmete girdi

2016 yılında Türkiye'de örnek teşkil eden ve niteliği bakımından Kocaeli ve Trabzon'dan sonra üçüncü olma özelliği taşıyan aynı zamanda alan büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük hayvan hastanesi ve bakımevini hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Yanılmaz, imar revize ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



Şorşor deresi çözüme kavuştu

Şehrin 40 yıllık problemi olan Şorşor Deresi sorununun çözüme ulaştığını ve kolekör hattı çalışmalarının yüzde 50 oranında tamamlandığını, açık kanal yapım çalışmalarının sürdüğünü anlatan Başkan Yanılmaz, projenin son aşamasına ise Şorşor Deresi çevresinin rekreasyon çalışmalarıyla cazibe kazanacağını söyledi.

Elazığ Belediyesi olarak 2016 yılının en önemli yatırımlarından biri olan Çöpten Enerji Üretim Tesisini tek kuruş harcamadan şehre kazandırdıklarını vurgulayan Yılmaz," Bu tesisin 10 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak enerji üretimi gerçekleştiriyor" şeklinde dile getirdi.

Yanılmaz, 2014 yerel seçimler öncesi 92 olan araç sayısına 2014 yılında 13, 2015 yılında 34, 2016 yılında ise 57 olmak üzere toplam 104 yeni araç eklendiklerini de sözlerine ekledi.

Başkan Yanılmaz'ın sunumunun ardından 2016 yılı faaliyet raporu onaylandı.

(CK-HİV-Y)



07.04.2017 18:33:32 TSI

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