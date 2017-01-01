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Karadağ: "Yürütme iki başlılıktan kurtulacak"

07 Nisan 2017 Cuma, 18:35
Karadağ: "Yürütme iki başlılıktan kurtulacak"
Karadağ: "Yürütme iki başlılıktan kurtulacak"

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, anayasa değişikliğinin en önemli özelliğinin, yürütmeyi iki başlılıktan kurtarması olduğunu söyledi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, referandum çalışmaları kapsamında ev ziyaretleri yaptı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ev ziyaretlerinde Karadağ, yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında vatandaşları bilgilendirerek referandum da desteklerini istedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir padişahlık rejimine, kişisel diktatörlüğe yol açacağı iddialarının gerçekçi olmadığı gibi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, yürütme organının başını doğrudan doğruya halka seçtirmesi sebebiyle daha demokratik nitelikte olduğunu belirten Karadağ, günümüzde sistem krizinin olmamasının nedeni, AK Parti'nin parlamentoda çoğunlukta olmasından kaynaklandığını söyledi.
Farklı bir siyasal tabloda çıkması muhtemel gerilimlerin anayasal mekanizmalar içinde çözümünün çok zor olacağını dile getiren Karadağ, "Mevcut sistemde bile 2001'de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında çıkan gerilimin ülke ekonomisinde nelere mal olduğunu unutmamamız gerekir. Anayasa değişikliğinin en önemli özelliği, yürütmeyi iki başlılıktan çıkarmasıdır" diye konuştu.

"Sistemde tıkanmalar önlenecek ve istikrar sağlanacak"
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en güçlü yönlerinden birisinin yürütmeyi iki başlı olmaktan kurtarmak suretiyle, gelecekte muhtemel devlet krizini ortadan kaldırarak uygulamada istikrarlı bir yönetim sağlaması olduğunu dile getiren Karadağ, "Ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçiminin birlikte yapılması, seçimler arasında 5 yıl kesintisiz sürenin olması, seçimden mutlaka tek başına iktidarın çıkması suretiyle sistemde tıkanmalar önlenecek ve istikrar sağlanacaktır. Türkiye'de yaşanan siyasal ve ekonomik kriz ve kaosların en önemli nedeni mevcut sistemden kaynaklanan koalisyonlar, sık hükümet değişiklikleri ve hükümet boşluklarının olduğu tecrübe edilmiş bir gerçektir. Mevcut sistemin ürettiği söz konusu istikrarsızlıklara rağmen, hala bu sistemin istikrar sağlayacağını, amacı istikrar olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ise istikrarsızlık oluşturacağını söylemek tutarsızlıktır" dedi.
(MMY-BÖ-Y)

07.04.2017 18:43:11 TSI
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