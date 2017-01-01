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Kaymakam Gözen bereket ormanını inceledi

07 Nisan 2017 Cuma, 18:35
Kaymakam Gözen bereket ormanını inceledi
Kaymakam Gözen bereket ormanını inceledi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesi, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Sungurlu Kaymakamlığı'na tahsis edilen 25 dekar alanda 2 bin fidan dikilerek oluşturulan Bereket Ormanında çalışmalar tamamlandığı bildirildi.
Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanında Kırıkkale yoluna cepheli Bereket Ormanı'nda incelemelerde bulundu.
Daha önce dikimleri yapılmış fidanlar ile birlikte yaklaşık 6 bin fidanın dikildiği Bereket Ormanı ileri ki yıllarda ilçe yakınında vatandaşların bir dinlenme alanı olarak hizmet verecek.
(SŞ-BÖ)

07.04.2017 18:43:23 TSI
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