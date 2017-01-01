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Birinci Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü

07 Nisan 2017 Cuma, 18:46
Birinci Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü
Birinci Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri kapsamında, 7-16 Nisan tarihleri arasında kapılarını okur severlere açacak olan 1. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarının açılışı yapıldı.
İlk günden yoğun ilgi gören fuarın açılışında vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Bize düşen görev gençlerimizi geleceğe fikri ve bedensel olarak en donanımlı şekilde hazırlayabilmek, geleceğin ruhunu, bugünden hazırlamaktır" dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına hazırladığı '1. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı' kapılarını okur severlere açtı. Rabia Meydanında düzenlenen fuarın açılışına yoğun ilgi gözlenirken, fuara bu yıl 115 yayın evi ve 84 yazar katılım gösterdi.
Fuarın açılışında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Bu yıl kitap fuarımızı '15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına' gerçekleştiriyoruz. Fuarda kitapseverlerin kitapla buluşmasını sağlarken, Türkiye'nin tarihine kara leke olarak geçmiş bir gecenin sabahında yaşanan demokrasi şölenini ve demokrasi kahramanlarını da yâd edeceğiz" dedi.
Tüm Şanlıurfalı kitap severleri fuara davet eden Başkan Çiftçi, "Kitap fuarları ve kütüphaneler bilgi paylaşımı için en etkin yoldur. 115 yayın evi ve 84 yazarımızı İlim ve Kültürün Başkenti Şanlıurfa'da siz hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Bütün Şanlıurfalı hemşehrilerimin ve aydınlık geleceğimizin, aydınlık yüzleri olan gençlerimizin bu kitap fuarını muhakkak ziyaret etmelerini ve istifade etmelerini öneririm. Gençlerimize çok önem veriyoruz çünkü geleceğimizin onlar olduğunun bilincindeyiz. Ve onların geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bize düşen görev; gençlerimizi geleceğe fikri ve bedensel olarak en donanımlı şekilde hazırlayabilmek, geleceğin ruhunu, bugünden hazırlamaktır" diye konuştu.
Başkan Çiftçi konuşmasında özellikle eğitim alanında her türlü yatırımı hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyerek, "Okuyan bir Şanlıurfa hayal ediyoruz. Toplu taşımayı kullanan yolcularımız otobüs beklerken gerek toplama merkezinde ve gerekse diğer duraklarda 'Durak Kütüphaneler' yerleştiriyoruz. Kitaplar Büyükşehirden diyoruz. Şehrimize yeni kütüphaneler kazandırdık. Şu an ilimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından işletilen halkımızın faydalandığı 7 kütüphanemiz var. Bunlar arasında çocuk kütüphanelerine de ağırlık verdik. En az her ilçemizde muhakkak süratle bir halk kütüphanesi, bir çocuk kütüphanesi olmak üzere bir hedef belirledik ve bu hedef noktasında ilerliyoruz. Mevcut kütüphanelerimize binlerce yeni kitap kazandırdık. Okullarımıza da kütüphaneler kurduk. Şehrimizi ve milli kültürümüzü tanıtan yeni ve kaliteli kitaplar yayınladık. TÜBİTAK işbirliği ile Özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgi ve meraklarını artıracak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlayacak Bilim Merkezlerinin kurulması için protokol imzaladık" ifadelerini kullandı.
(CS-OE-Y)

07.04.2017 18:54:09 TSI
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