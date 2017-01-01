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Çakır gündüz mahalle akşam köylerde 'Evet' e destek istedi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, gündüzleri mahallelerde, akşamları da köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatı.

Çakır, eşi İlknur Çakır, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Yöneticileri ile birlikte Orhanlar, Karga ve Uzuhmehmet Mahallelerinde 'Eevet' gazetesi ve içerisinde Anayasada değişikliği öngörülen 18 maddenin içeriklerinin yer aldığı 'Evet' broşürleri dağıtarak vatandaşlardan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne destek istedi.

Mahallelerde çalmadık kapı bırakmayan Çakır ve beraberindekiler, vatandaşlar tarafından güler yüzle karşılanırken, bazı vatandaşlar 'Reis nerede biz oradayız. Kılıçdaroğlu'nu yine yeneceğiz' şeklinde ifadeler kullandı.

Mahallelerde, evlerde ve sokaklarda karşılaştığı vatandaşlara hal-hatır sorarak kısaca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Çakır, kendisine iletilen sorun ve talepleri de dinledi. 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasından 'Evet' çıkmasıyla birlikte sorunların tek elden daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacağını vurgulayan Çakır, vatandaşlardan 18 maddelik Anayasa değişikliğini öngören halk oylamasında güçlü bir 'Evet' desteği istedi.



Akşam köylerden destek istedi

AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, gündüz gerçekleştirdiği mahalle programlarının ardından akşam da 3 tane köyü ziyaret ederek, köy sakinlerinden halkoylamasından 'Evet' çıkması yönünde destek istedi. Çakır, dün akşam, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, İl Genel Meclisi Üyeleri Rıfkı Gültekin, Ayhan Taşdelen, Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençlik Kolları Yönetimi ile birlikte; Başören, Ormanlı ve Çömlekçi köylerini ziyaret etti.



"Almanya 'Hayır'a çalışıyorsa bizim 'Evet' dememiz lazım"

Köy ziyaretlerinde kalabalık vatandaş toplulukları tarafından karşılanan Çakır ve beraberindekilerin kıraathanelerde yaptıkları toplantılara kadınların da ilgi gösterdiği görüldü.

Çakır, köylerde yaptığı konuşmalarda 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının bir seçim olmadığını belirterek; "Bu halk oylaması, gelecek 100 yılımızın yönetim sisteminin halk tarafından oylanmasıdır. 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının özü şu; ey Türkiye Cumhuriyeti halkı, siz halk olarak bu devleti yönetmek istiyor musunuz? Siz yönetmezseniz askere selam verenler yönetecek, siz yönetmezseniz zenginler yönetecek, siz yönetmezseniz faiz lobileri yönetecek, gazeteciler yönetecek, medyacılar yönetecek. Bundan dolayı hakkınıza sahip çıkın. Bu bir siyasi parti seçimi değil, halkın yetki kullanımıdır. Bu hakkı bu güne kadar size kimse veremedi. Vermek isteyenler oldu, Süleyman Demirel istedi, Turgut Özal istedi, Necmettin Erbakan istedi, Muhsin Yazıcıoğlu istedi, Alparslan Türkeş istedi ama veremediler. Artık istikrarı kalıcı hale getiriyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var diye değil, her doğan için istiyoruz. Cumhurbaşkanı adayına bakacaksınız, adam aşırı sağcıysa kabinesinde solcular da olacak, çünkü yüzde 50+1 oy alması lazım. Baktınız ki adam AK Partili, MHP'liyi Bakan yapacak. Cumhurbaşkanı solcu olacaksa, onun kabinesinde de sağcı bakanlar olacak. Artık hareketli ve güçlü olacağız. Biz halk oylamasına gidiyoruz, Almanya 'Hayır'a çalışıyor, günde 1 saat devlet televizyonundan yayın yapıyor. Ey Almanya, sen bizim özel işlerimize neden karışıyorsun? Bu iş eğer Almanya'nın aleyhine ise demek ki bizim lehimize. Almanya hayır diyorsa biz 'Evet' diyeceğiz. 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının Ereğli'mize, Zonguldak'ımıza, Türkiye'mize ve dünya insanlığına hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyor, sizleri 'evet' oylarınızla sandıkları patlatmaya davet ediyorum" dedi.

Çakır konuşmasının ardından da vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

(VK-OA-Y)



07.04.2017 18:57:16 TSI

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