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YGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

07 Nisan 2017 Cuma, 18:50
YGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YGS'de dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin'de il genelinde YGS'de derece yapan öğrenciler ödüllendirildi.
Mardin merkezde ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda (YGS) dereceye giren lise öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile beraber Mardin Valiliğini ziyaret etti.
Vali Yaman tarafından karşılanan öğrenciler, çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Gösterdikleri üstün başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden Vali Yaman, bu başarılarının devamlı hale getirip, Mardin'e faydalı birer birey olma yolunda her zaman kendilerini destekleyeceklerini söyledi.
Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Ziyarette, 2017 YGS'de 488 puan Sedat Korhan, 482 puan Sefkan Ayhan, 475 puan Abdullah Karaaslan, 475 puan Zal İleri, 470 puan alan Esra Gizem Güneş ile okul müdürleri öğrenci ve velileri hazır bulundu.
(ÖZ-Y)

07.04.2017 18:57:40 TSI
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