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Gülüç Belediyesi'ne 250 bin TL değerinde malzeme yardımı

07 Nisan 2017 Cuma, 18:50
Gülüç Belediyesi'ne 250 bin TL değerinde malzeme yardımı
Gülüç Belediyesi'ne 250 bin TL değerinde malzeme yardımı

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin onayı ile Gülüç Belediyesi'ne 250 bin TL tutarında malzeme yardımı yapıldı.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi makamında ziyaret etti. Demirtaş ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada Ataşehir Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını ve Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin kendilerine her türlü konuda destek verdiğini söyledi. Başkan İlgezdi'ye teşekkür eden Demirtaş "Sayın Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi'den beldemizde ihtiyaç duyduğumuz bazı malzemeleri talep etmiştik. Sağolsun talebimizi geri çevirmedi ve toplam 250 bin TL değerinde 2 takım fitnes aletleri, 20 adet çöp bidonu, 2 bin metre kare kauçuk zemin kaplama malzemesi, 20 adet oturma bankı, 2'şer adet engelli ve engelsiz çocuk parkı verdi. Başkanımıza Gülüç halkım adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Gülüç'te kısıtlı imkanlara rağmen güzel hizmetler yapmaya çalıştıklarını anlatan Demirtaş, hizmet için hiç çekinmeden kapı kapı dolaştığını ve çaldığı kapılardan hiç boş dönmediğini söyledi.
(VK-OA-Y)

07.04.2017 18:57:57 TSI
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