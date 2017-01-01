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Başkan Uysal, "Cumhurbaşkanımızın derdi, gelecek nesiller"



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Bağlık Mahallesi 1 Nolu Çamlık Sokak'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu çalışmaları kapsamında mahalle turlarına Bağlık Mahallesi ile devam etti. 1 Nolu Çamlık Sokak üzerinde bulunan Forteks Evler Sitesi'nde ki toplantıda Bağlık Mahalle Muhtarı Muhsin Aydın ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Uysal, mahallede yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduktan sonra halkın istek ve taleplerini de dinledi.



"Koalisyon dönemleri bitiyor"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle koalisyon dönemlerinin biteceğini söyleyen Başkan Hüseyin Uysal, referandumda 'Evet' için destek istedi. Uysal konuşmasında "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle şuna kavuşacağız. Sandığa gittiğimiz zaman hem ülkemizi yönetecek, ülkemizin başı olan Cumhurbaşkanını seçmiş olacağız, hem de meclisin vekillerini seçmiş olacağız. Aynı gün ikisi de seçileceği için ertesi gün hükümet kurulmuş olacak. Yani koalisyon dönemleri bu sistemde artık bitiyor, tek başına iktidara gelen bir hükümet oluşuyor. Bundan dolayı da siyasi bir istikrar gelecek ve artık seçimler 5 yılda bir yapılacak. Halkımız da seçim yorgunu olmaktan kurtulacak" dedi.



"Terör örgütleri 'evet çıkarsa biz biteriz' diyorlar"

Başkan Uysal, ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen terör örgütlerinin ve Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini istemeyen Batı'nın Evet çıkmaması için karşısında durduklarını belirterek şunları söyledi "Evet çıkmasın diye uğraşanlara bir bakın. PKK, FETÖ, DAEŞ hep bir ağızdan Evet çıkmasın diye uğraşıyorlar. Evet çıkarsa biz biteriz diyorlar. Bakın bize demokrasi dersi vermeye çalışanlar, terör örgütlerinin kendi ülkelerinde bu ülkenin Cumhurbaşkanının şakağına silah dayamış 'Erdoğan'ı öldürün' afişi asmalarına izin veriyorlar, PKK'lılara sokaklarda stand açtırıyorlar. Parçalanmamak için, ülkemizin bütünlüğü için, birlik ve beraberliğimiz için daha güçlü bir ülke için bu coğrafyada güçlü irade, güçlü hükümetlerin olabilmesi için bu sisteme ihtiyacımız var. Farklı düşüncelerimizi bir tarafa bırakıp ülkenin geleceği için, çocuklarımız için, yarınlarımız için evet dememiz lazım."



"Cumhurbaşkanımızın derdi gelecek nesiller"

Dünya ile yarışacak bir Türkiye'nin yolunu açmak için karar gününe son 10 gün kaldığını anlatan Başkan Hüseyin Uysal, 'Ben evet diyorum, işim bitti demek yetmez. Hepimize düşen görev, son 10 günde etrafımızda, işyerlerimizde, sokaklarda, eşe dosta ulaşarak sandıkları Evet'lerimizle doldurmalıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2003 yılından itibaren Türkiye'yi bir baştan bir başa hizmetleriyle ve kalıcı eserleriyle dünya devletleri sıralamasında üstlere çıkarmak için çalıştığını ve bugüne kadar milletini hiç yanıltmadığını belirten Başkan Hüseyin Uysal, sözlerini şu şekilde tamamladı; "Sizlere soruyorum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, mevcut sistemle seçime girse kaybeder mi, her zaman seçilir. Peki o zaman neden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olsun istiyor, çünkü onun deyimiyle damdan düşen anlar. Cumhurbaşkanımızın derdi, gelecek nesillerin bugünkü dertleri yaşamaması. Güçlü bir Türkiye ve gelecek nesillerimiz için Evet'lerimizi artırmalıyız."

Başkan Uysal'ın Bağlık gezisine, Belediye Başkan yardımcıları Ayhan Atay ve Esra Alpago, belediye meclis üyeleri ve AK Parti gönüllüleri de eşlik etti.



07.04.2017 18:59:21 TSI

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