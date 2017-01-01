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Haliliye Belediyesi halk günü toplantısı düzenledi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, her ayın ilk Cuma günü düzenlediği Halk Günü Toplantıları kapsamında Nisan ayı toplantısını vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdi.

Başkan Fevzi Demirkol'un göreve geldiği ilk günden itibaren başlattığı Halk Günü Toplantıları, her ayın ilk Cuma günü olarak devam ediyor. Nisan ayının ilk Cuma günü de, Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Halk Günü Toplantısı Başkan Yardımcıları Haci Kanduza ve Osman Uludağ, birim müdürleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Vatandaşlar istek, öneri ve şikayetlerini başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek iletti.

Vatandaşların talepleri, başkan yardımcıları tarafından not alınıp, toplantıda hazır bulunan ilgili müdürlere iletildi. Birim müdürleri iletilerin çözüme kavuşturulması için çalışma başlattı.

Halk Günü Toplantısıyla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, "Haliliye Belediyesi olarak başkanımızın talimatıyla kurulduğumuz günden bu yana her ayın ilk Cuma günü vatandaşlarımızın taleplerini burada bire bir iletebilecekleri bir ortam oluşturduk. Vatandaşlarımızla görüşerek, taleplerinin çözümü için birim müdürlerimize yönlendiriyoruz. Çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. 16 Nisan'daki halk oylamasıyla ilgili evet çalışmalarımız var ve bunun yanında belediye hizmetlerimizi de aksatmadan halkımıza hizmet ediyoruz" dedi.

(CS-OE-Y)



07.04.2017 19:04:21 TSI

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