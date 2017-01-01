08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Haliliye Belediyesi halk günü toplantısı düzenledi

07 Nisan 2017 Cuma, 18:56
Haliliye Belediyesi halk günü toplantısı düzenledi
Haliliye Belediyesi halk günü toplantısı düzenledi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, her ayın ilk Cuma günü düzenlediği Halk Günü Toplantıları kapsamında Nisan ayı toplantısını vatandaşların katılımıyla gerçekleştirdi.
Başkan Fevzi Demirkol'un göreve geldiği ilk günden itibaren başlattığı Halk Günü Toplantıları, her ayın ilk Cuma günü olarak devam ediyor. Nisan ayının ilk Cuma günü de, Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Halk Günü Toplantısı Başkan Yardımcıları Haci Kanduza ve Osman Uludağ, birim müdürleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Vatandaşlar istek, öneri ve şikayetlerini başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek iletti.
Vatandaşların talepleri, başkan yardımcıları tarafından not alınıp, toplantıda hazır bulunan ilgili müdürlere iletildi. Birim müdürleri iletilerin çözüme kavuşturulması için çalışma başlattı.
Halk Günü Toplantısıyla ilgili açıklama yapan Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, "Haliliye Belediyesi olarak başkanımızın talimatıyla kurulduğumuz günden bu yana her ayın ilk Cuma günü vatandaşlarımızın taleplerini burada bire bir iletebilecekleri bir ortam oluşturduk. Vatandaşlarımızla görüşerek, taleplerinin çözümü için birim müdürlerimize yönlendiriyoruz. Çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. 16 Nisan'daki halk oylamasıyla ilgili evet çalışmalarımız var ve bunun yanında belediye hizmetlerimizi de aksatmadan halkımıza hizmet ediyoruz" dedi.
(CS-OE-Y)

07.04.2017 19:04:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bakan Çelik 15 Temmuz Gençlik Merkezinin açılışını yaptı
YEREL

BAKAN ÇELİK 15 TEMMUZ GENÇLİK MERKEZİNİN AÇILIŞINI YAPTI
Şehit aileleri emniyetin yemeğinde buluştu
YEREL

ŞEHİT AİLELERİ EMNİYETİN YEMEĞİNDE BULUŞTU
Birinci Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı yoğun ilgi gördü
YEREL

BİRİNCİ ULUSAL ŞANLIURFA KİTAP FUARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Çiftçi'den Siverek için müjdeli haberler
YEREL

ÇİFTÇİ'DEN SİVEREK İÇİN MÜJDELİ HABERLER
Haliliye Belediye Başkanı Demirkol: &quot;16 Nisan'da darbelere son verelim&quot;
YEREL

HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANI DEMİRKOL: "16 NİSAN'DA DARBELERE SON VERELİM"
Başkan Demirkol Sırrın Mahallesinden evet için destek istedi
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL SIRRIN MAHALLESİNDEN EVET İÇİN DESTEK İSTEDİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Aslan:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ASLAN:
1. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı
YEREL

1. ULUSAL ŞANLIURFA KİTAP FUARI
Şanlıurfa'da AK Parti'ye katılım
YEREL

ŞANLIURFA'DA AK PARTİ'YE KATILIM

Engelli öğrenciler köy okulunda fidan dikti
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİLER KÖY OKULUNDA FİDAN DİKTİ
Esed rejiminin kimyasal saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SALDIRILARINA TEPKİLER
Şehit Kaymakam Safitürk'ün ismi Harran Ortaokulunda yaşayacak
YEREL

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN İSMİ HARRAN ORTAOKULUNDA YAŞAYACAK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:
YEREL

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK:
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
&quot;Umarım ABD'nin operasyonu göstermelik değildir&quot;
YEREL

"UMARIM ABD'NİN OPERASYONU GÖSTERMELİK DEĞİLDİR"
ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurması
YEREL

ABD'NİN SURİYE'DE REJİME AİT HAVA ÜSSÜNÜ VURMASI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfalı avukatlar Piazza'da stres attı
YEREL

ŞANLIURFALI AVUKATLAR PİAZZA'DA STRES ATTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Kalbimdeki Deniz 24. bölümünde Fikriye ortalığı karıştırıyor
TELEVİZYON

FİKRİYE ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

 1
  • 2 Beyaz Saray: Net bir mesaj verdik
  • 3 "Trabzon'un şampiyonluk şansı var"
  • 4 FETÖ operasyonlarında 8 Nisan günlüğü