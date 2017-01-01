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Fethiye'de Kuzugöbeği Mantarı Festivali başladı



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) -Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı. Festivalde kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

Yeşil Üzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Ak Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Kaymakam Ekrem Çalık, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, FTSO Başkanı Akif Arıcan, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuzugöbeği mantarının tanıtılması, bölgedeki şarapçılık, bağcılık ve dastar dokumacılığının geliştirilmesi için büyük önem verilen festivalin açılış töreninde renkli görüntüler oluştu. Festivale gelen vatandaşlar davul, zurna ve delbek eşliğinde karşılanırken yeşil doğası ve eski mimarisiyle dikkat geçen mahalle meydanına, dastar, şarap ve hediyelik eşya stantları kuruldu. Festivale adını veren kuzugöbeği mantarı ise kilosu 150 liradan satışa sunuldu. Fiyatına rağmen vatandaşların kuzugöbeğine ilgisi yoğun oldu.



Yeşil Üzümlü'nün Fethiye coğrafyasına bir hediye olduğunu belirten Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı: "Yaptığınız etkinlikler halk tarafından benimsenip, sahipleniyor ise bir anlam ifade eder. Bu festivalin 9'uncusunun yapılıyor olması Kuzugöbeği Mantar Festivali'nin Üzümlü ve çevre halkın tarafından desteklendiğinin bir göstergesidir" dedi.



Kuzugöbeği Mantar Festivali amacının yöresel ürünleri ve tarihsel miraslarıyla farklı bir yer olan Üzümlü Mahallesini çevresel değerlerle kalkındırmak, Fethiye'ye gelen herkesi Üzümlü'ye getirip ziyaret ettirmek olduğunu ifade eden Başkan Saatcı şunları söyledi:

"Üzümlü halkının çıkarlarına dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Şuan kullandığımız meydanı yayalaştıracağız buraya trafik girmeyecek. Burayı yeniden düzenleyip, 12 ay 365 gün buradaki esnafımızın hizmetine sunup, buraya gelen misafirlerimizin de bu doğa harikası yerin havasını teneffüs etmesini sağlayacağız. Üzümlü'nün olmazsa olmazı Üzümlü bezinden dokunan dastaranenin yapılmasıyla ilgili proje aşamasını ve ihalesini geçtik. Allah izin verirse en geç 3 aylık süre içerisinde Üzümlü dastaranesini açıp, Üzümlü kadınlarımızın hizmetine sunacağız. Kolonlarından dolayı yıkmış olduğumuz içinde bir birimizi kaybettiğimiz düğün salonunun yenisini hazırladık, projeyi halkımızın onayına sunacağız, halkımız onay verdikten sonra ruhsat verildikten sonra Üzümlü beldemizin sosyal tesisinde Üzümlü halkının hizmetine sunacağız."



Festivalin açılış konuşmasına konuşan Ak Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer de; "Bize emanet edilen bu coğrafyayı hem koruyacağız hem bu güzelliklere sahip çıkacağız hem de insanımızın kullanımıma sunacağız. Bu konuda gerek hükümetimizin çalışmaları gerek belediye başkanlarımızın çalışmaları her türlü takdire şayandır. Çünkü korunmamış, sahip çıkılmamış, herkesin mutlu olduğu bir coğrafyaya gerçekleştiremezsek bu coğrafyada yaşamamızın bir anlamı yok" diye konuştu.



Kaymakam Ekrem Çalık da; "Fethiye dünyanın ve Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birisi. Turizmde ülke ekonomimizin yüzde 25-30'unu kapsayan çok önemli bir sektör haline geldi. 1970'li yıllarda 70 cente muhtaç olduğumuzu duyuyorduk. Ülkemiz çok cüzi rakamlar için çok bedeller ödedi. Ama şuanda 30 milyar dolarlık bir turizm gelirinden bahsediyoruz. İhracat 120 milyar dolar. Yeter mi yetmez daha fazlası olması lazım. Ancak üretmeden tüketmek hak edilmemiş bir refah. Muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmemiz için çok çalışıp çok üretmemiz lazım" diye konuştu.



Markalaşmanın önemine değinen Çalık; "Üzümlüde mantar başlı başına doğal bir marka. Dastar bir marka. Üzümlü'nün şarabı biraz daha çalışılırsa marka olacak. Yanı başımızda Cadianda var ve saymakla bitmeyecek değerlerimiz var. Bu değerlerimizi markalaştırıp satışa sunmak ülkemize, kendimize gelir getirecek noktaya taşımak gerekiyor. Bir tarafta terörle mücadele ediyoruz bir taraftan da bu faaliyetler sürüyor. Cephede savaşmak kadar ekonomik değer üretmek de o kadar önemli. Üreten bir toplum olmazsanız cephede de çok dayanamazsınız " dedi.



Açılış töreninin ardından halk oyunu gösterileri yapılırken katılımcılara kuzugöbeği mantarından yapılmış, mantar çorbası ikram edildi. Çorba bardakta dağıtılmasına rağmen kısa sürede tükendi. Çorba ikramının ardından vatandaşlar sokaklara kurulan stantları gezerek hediyelik eşyaları inceledi.



3 gün sürecek festivalde mantarlara ilişkin panellerin yanı sıra sergiler, mantar avı, koşu yarışması ve yemek yarışması gibi etkinlikler yapılacak.

(MB-Y)



07.04.2017 19:08:33 TSI

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