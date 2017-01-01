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Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken, Bilecik Belediyesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Yeni Bilecik Devlet Hastanesinin temel atma törenini gerçekleştirmek üzere gelen Bilecik'e gelen Sağlık Bakanı Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyarete ağlık Bakanı Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'e Bilecik Valisi Süleyman Elban, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit, AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz ve partililer eşlik etti. Ahmet Baha Öğütken'e yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yağcı, hizmete geldiği günden bu yana kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'e en güzel şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı Öğütken ise: Bilecik'teki son gelişme ve değişmeye dikkat çekerek, Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Başkan Yağcı, Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken'e günün asnısına Kayı Bayrağı, Osmanlı Arması, Türk Bayrağı ile Bilecik seramiğinden yapılmış kahve fincanı takımı hediye etti.

(CKT-DA-Y)



07.04.2017 19:36:44 TSI

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