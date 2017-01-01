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Sağlık Bakanı Yardımcısı Öğütken'den Şeyh Edebali Türbesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Şeyh Edebali Türbesine ziyaret etti.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osmangazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesini ziyaret eden ğlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, türbe çıkışında Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezerek, Belediye Başkanı Selim Yağcı'dan bilgi aldı. Ardından Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Bilecik Valiliğini ziyaret etti. İlk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Yardımcısı Öğütken'e Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik'te sağlık sektöründeki projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Elban, Bakan Yardımcısı Öğütken'e yapmış oldukları ziyaret anısına da Ertuğrul Gazi börkü ile Kayı Bayrağı hediye etti.

Yapılan ziyarete Bakan Yardımcısı Öğütken'e AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Halk Sağlığı Müdürü Ömer Balcı eşlik etti.

(CKT-DA-Y)



07.04.2017 19:37:02 TSI

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