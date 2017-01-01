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Kızıltepe'de çevre düzenlemeleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın hizmet danışmanlığını yaptığı Mardin Kızıltepe'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin destek verdiği İpekyolu ve Vatan Caddesi üzerinde bulunan orta refüjdeki çalışmalarda 1000 adet mavi ladin, 750 adet çınar, 750 adet dış budak, 6 bin adet taflan, 300 adet ateş dikeni, 100 adet süs kızılcığı, 35 adet altın çanağı ile 50 adet kartopu fidan dikildi. Yetkililer, bölgedeki çalışmaların devam ettiğini ve 15 dönümlük alanda da mesire yeri yapılacağını söylediler. Yapılan çalışmaların İzmit ile Kızıltepe arasındaki dostluk köprüsünü daha da güçlendirdiği kaydedildi.

(İG-İÇ)



07.04.2017 19:50:20 TSI

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