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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Mardinli muhtarlar İzmit'e geliyor

07 Nisan 2017 Cuma, 19:43
Mardinli muhtarlar İzmit'e geliyor

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Mardinli 100 muhtar, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın misafiri olacak.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın davetlisi olarak İzmit'e gelecek olan yaklaşık 100 muhtar, 2 gün boyunca şehirde misafir edilecekler. Pazar gününden itibaren İzmit'e gelecek olan ve Başkan Doğan'ın misafiri olacak Mardinli muhtarlar, Salı günü şehirden ayrılacaklar.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bilindiği gibi kısa bir süre önce de Mardin Kızıltepeli muhtarları İzmit'te misafir etmişti.
(İG-İÇ)

07.04.2017 19:51:14 TSI
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