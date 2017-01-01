Bartın MYO Müdürlüğüne Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Bakır Atandı
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Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürlüğüne Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Bakır atandı.
Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Bakır, 1972 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bartın'da tamamladı. 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans, 2008 yılında Gazi Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalında Doktora öğrenimini tamamladı. 2009 yılında Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Mobilya ve Dekorasyon Programında Öğretim Görevlisi olarak göreve başlayan Bakır, 2011 yılında Yardımcı Doçentliğe atandı. 2012 yılında Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanlığına atanan Bakır, 2012-2016 yılları arasında Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Mobilya işletmeleri, ağaç malzeme emprenye endüstrisi, üretim planlama, fabrika planlama, ürün tasarımı, mobilya endüstrisinde iş kazaları ve iş güvenliği konularında çalışmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Bakır, evli ve bir çocuk babası.
(AY-İÇ)
07.04.2017 19:52:10 TSI
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