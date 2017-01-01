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Kaymakam Dundar'dan okul ziyareti



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Galatasaray İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Tekin Dundar, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Koç, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ile Çubuklu Mahallesindeki Galatasaray İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. 850 öğrencisi bulunan okulun idarecileri tarafından karşılanan Tekin Dundar ve beraberindekiler, ilk olarak 1/C sınıfında okuyan minik öğrenciler buluştu. Öğrencilere oyuncaklar dağıtan Dundar, onlarla bir süre aynı sırada oturarak ders dinledi. Miniklerle sohbet de eden Dundar, daha sonra Öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinleyen Tekin Dundar, "Çaldıran, zor kış şartlarının yaşandığı şirin bir ilçemizdir. Siz öğretmenlerimiz, geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştiriyorsunuz. Devlet olarak her zaman sizin yanınızdayız. Sorunlarınızı çözmek için buradayız. Sizin kapınızın bize açık olduğu gibi, bizim de kapımız en değerli varlıklarımız olan öğretmenlerimize açıktır" dedi.

Öğretmen ve öğrenciler ise, ziyaretten ötürü memnun olduklarını dile getirerek Kaymakam Dundar'a teşekkür ettiler.

(MSA-Y)



07.04.2017 19:52:22 TSI

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