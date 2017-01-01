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Bulanık'ta Kutlu Doğum Haftası etkinliği

07 Nisan 2017 Cuma, 19:48
Bulanık'ta Kutlu Doğum Haftası etkinliği
Bulanık'ta Kutlu Doğum Haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlenen programa halk büyük ilgi gösterdi.
Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü vesilesiyle Bulanık Belediyesi sponsorluğunda İlçe Müftülüğü tarafından Bulanık Kapalı Spor Salonunda bir program düzenlendi. Bulanık İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İlçe Garnizon Komutanı Ömer Altaş, Bulanık İlçe Müftüsü Ahmet Çakal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman yaptı.
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ise, Bulanık'ın 100 yıllık sorununu çözeceklerini belirterek, Bulanık halkından kendi yanlarında olmalarını istedi. Belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetleri destekleyeceklerini belirten Uzan, "Şehrimiz inşallah daha güzelleşip iyi bir hale geliyor. Şehrimizin alt ve üst yapı sorununa değiniyoruz. Bu 100 yıllık şehrin 100 yıllık problemini çözeceğiz. Bize ayıt olmayan cadde ve mahalle isimlerini değiştirdik, hayırlı uğurlu olsun. Şehrimizin ana caddeleri Keçiören Belediyesi tarafından dekoratif aydınlatma sistemi ile aydınlatıldı. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesinden 11 milyonluk bir yardım aldık. 5 tane iş makinesi aldık. İlçemizde bu yıl yaklaşık 11 tane yeşil alan oluşturacağız. Yeşil alanların içerisine çocuk oyun gruplarını kuracağız. İlçemizde 5 tane muhtarlık binası ve 5 tane de taksi durağı yapıyoruz. Belediye olarak ilçemizde sosyal ve kültürel etkinliklerine de destek sunacağız. Şehrimizin insani dokusu da bizim için önemlidir" dedi.
AK Parti Muş Milletvekilli Mehmet Emin Şimşek, Bulanık İlçe Müftüsü Ahmet Çakal ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da birer konuşma yapmasının ardından ilahiler okundu.
(MSA-Y)

07.04.2017 19:56:08 TSI
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