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Milletvekili Çelik, "Bu millet kendisi seçseydi, Sezer'i asla seçmezdi"



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Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, katıldığı bir radyo programında gündemi değerlendirdi. Milletvekili Çelik, Bu milletin kendisi seçmiş olsaydı, Ahmet Necdet Sezer'i asla seçmezdi" dedi.

Referanduma evet desteği için çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Gaziantep'te bir radyo programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Çelik, Milletin kendisi seçmiş olsaydı, Ahmet Necdet Sezer gibi birisini asla seçmeyeceğini belirtti.

Milletvekili Çelik, Milletin kimi liderliğe getireceğini bildiğini belirten Çelik, "Bu sistemde tek yetkili millettir. Milletvekilleri Cumhurbaşkanı ve bakanları denetleyecek. Bu millet kendisi seçmiş olsaydı, Ahmet Necdet Sezer'i asla seçmezdi. Millet kimi seçeceğini iyi bilir. Burada her şey milletin elindedir" diye konuştu.

"Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi"

Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Milletvekili Çelik, "Sivil anayasa yapma konusunda en büyük adımı atıyoruz. Bu süreç bir anda oluşan süreç değildir. Anayasanı değişmesi konusunda herkes hem fikirdir. Bu süreç 15 Temmuzdan sonra işin ciddiyetinin anlamasıyla MHP'nin duyarlılığıyla bu süreç başladı. Oldu bittiğe gelen bir referandum değildir. Bir ihtiyaç sonucu oluşmuştur. Bu çalışmalar yapıldığında da CHP'ye çağrıda bulunduk, ama onlar sürekli biz 'istemezük' söylemiyle hareket ettiler. Muhalefetin, hayır cephesinin yalan ile oluşturduğu bir algı var. Bu sistem kesinlikle bir rejim değişikliği değildir. Türkiye'nin yapısını sağlam temeller üzerine oturtmak istiyoruz. Bu sistemde meclisin yetkisi çok daha güçlü olacak. Herkes kendi işini yapacak. Bu sistemde tek yetkili millettir. Milletvekilleri Cumhurbaşkanı ve bakanları denetleyecek. Bu millet kendisi seçmiş olsaydı, Ahmet Necdet Sezer'i asla seçmezdi. Millet kimi seçeceğini iyi bilir. Burada her şey milletin elindedir. Batı yüzündeki maskeyi düşürdü. Referandumda duruşunu belli etti. Bunu bakanlarımıza yapılan uygulamalarla gördük. Çünkü Avrupa bu bölgede güçlü bir Türkiye istemiyor. Biz bu süreci Türkiye ve milletimizle yapacağız. Sanki biz dünyanın Anayasasını değiştireceğiz. Tavırları bunu gösteriyor. Ama bu millet güçlüdür birbirine daha da kenetlenir ve onların bu oyununu bozar. Biz 16 Temmuz sabahına inşallah 17 Nisanda uyanacağız. Çünkü 15 Temmuzdan sonra ekonomik güçleriyle bize saldırdılar. Biz temel yapımızı sağlamlaştırıp kurallarımızı kendimiz koyarsak, istikrarımızı sağlar ve kimse bize güç taslayamayacak. Bu bir parti meselesi değildir. Bu Türkiye'nin meselesidir. Milletimizden isteğimiz bu 18 maddeyi yalın bir şekilde okumalarıdır" ifadelerini kullandı.

(LO-OE-Y)



07.04.2017 20:07:21 TSI

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